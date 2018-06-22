PMA e Exército utilizam helicóptero em fiscalização ambiental dentro da operação Ágataa

Crime ambiental
Locais de desmatamentos em propriedades rurais foram localizados e vistoriados
A PMA de Bela Vista e Militares do Exército Brasileiro do 10° Regimento de Cavalaria Mecanizada, da cidade de Antônio João, realizaram hoje (21) fiscalização ambiental, dentro da Operação Ágata.
Foi utilizado um helicóptero e executado sobrevoo sobre as áreas dos municípios de Bela Vista e Caracol. Além da fiscalização ambiental, a atividade visa ao patrulhamento da região fronteiriça, visando ao reconhecimento de pontos suscetíveis a práticas criminosas, entre elas, os crimes ambientais, para atuação e planejamento de novas operações.
Locais de desmatamentos em propriedades rurais foram localizados e vistoriados, bem como verificadas as licenças ambientais.
Durante a operação também ocorreu patrulhamento fluvial no Rio Apa em ambos os municípios e pontos de bloqueio em estradas, objetivando a prevenção e combate à pesca predatória e outros crimes.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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