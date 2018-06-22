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Crime ambiental

PMA e Exército utilizam helicóptero em fiscalização ambiental dentro da operação Ágataa

Locais de desmatamentos em propriedades rurais foram localizados e vistoriados

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/06/2018 às 10:22

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A PMA de Bela Vista e Militares do Exército Brasileiro do 10° Regimento de Cavalaria Mecanizada, da cidade de Antônio João, realizaram hoje (21) fiscalização ambiental, dentro da Operação Ágata.

Foi utilizado um helicóptero e executado sobrevoo sobre as áreas dos municípios de Bela Vista e Caracol. Além da fiscalização ambiental, a atividade visa ao patrulhamento da região fronteiriça, visando ao reconhecimento de pontos suscetíveis a práticas criminosas, entre elas, os crimes ambientais, para atuação e planejamento de novas operações.

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Locais de desmatamentos em propriedades rurais foram localizados e vistoriados, bem como verificadas as licenças ambientais.

Durante a operação também ocorreu patrulhamento fluvial no Rio Apa em ambos os municípios e pontos de bloqueio em estradas, objetivando a prevenção e combate à pesca predatória e outros crimes.

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