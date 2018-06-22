PMA e Exército utilizam helicóptero em fiscalização ambiental dentro da operação Ágataa

A PMA de Bela Vista e Militares do Exército Brasileiro do 10° Regimento de Cavalaria Mecanizada, da cidade de Antônio João, realizaram hoje (21) fiscalização ambiental, dentro da Operação Ágata.

Foi utilizado um helicóptero e executado sobrevoo sobre as áreas dos municípios de Bela Vista e Caracol. Além da fiscalização ambiental, a atividade visa ao patrulhamento da região fronteiriça, visando ao reconhecimento de pontos suscetíveis a práticas criminosas, entre elas, os crimes ambientais, para atuação e planejamento de novas operações.