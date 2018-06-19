PMA autua sitiante por manter macaco-prego ilegalmente em cativeiro

Crime ambiental
O bicho encontrava-se amarrado a uma corrente ligada a uma coleira
Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Batayporã realizava fiscalização na zona rural do município de Deodápolis e autuou ontem (18) o proprietário de um sítio por manter animal silvestre ilegalmente em cativeiro.
A PMA chegou no sítio, localizado a 10 km da cidade, e verificou que o infrator mantinha o animal silvestre da espécie Cebus libininosus, conhecida como macaco-prego sem autorização do órgão ambiental. O bicho encontrava-se amarrado a uma corrente ligada a uma coleira, em um poleiro em uma árvore e foi apreendido.
O infrator (45), residente no sítio, foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00. O autuado também foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Deodápolis e responderá por crime ambiental. A pena é de um a três anos de detenção. O macaco será encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres na Capital.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
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