PMA autua agricultor em R$ 4 mil por derrubada ilegal de árvores de aroeira para exploração de madeira

Guia Lopes
O infrator derrubou em sua propriedade seis árvores de grande porte de aroeira
Durante fiscalização ambiental no assentamento Rio Feio no município Guia Lopes da Laguna, Policiais Militares Ambientais de Jardim autuaram onteme (13) à tarde, um proprietário rural por crime ambiental de exploração e armazenamento de madeira ilegalmente.
O infrator (55) derrubou em sua propriedade, seis árvores de grande porte da espécie aroeira, com uso de motosserras, sem autorização do órgão ambiental. As toras de madeira provenientes das árvores derrubadas foram transformadas em estacas para cerca.
O infrator, residente em Guia Lopes da Laguna, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 4.000,00. Ele também responderá por crime ambiental de exploração ilegal de madeira. A pena é de seis meses a um ano de detenção.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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Meteorologia
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