PMA autua agricultor em R$ 4 mil por derrubada ilegal de árvores de aroeira para exploração de madeira

Durante fiscalização ambiental no assentamento Rio Feio no município Guia Lopes da Laguna, Policiais Militares Ambientais de Jardim autuaram onteme (13) à tarde, um proprietário rural por crime ambiental de exploração e armazenamento de madeira ilegalmente.

O infrator (55) derrubou em sua propriedade, seis árvores de grande porte da espécie aroeira, com uso de motosserras, sem autorização do órgão ambiental. As toras de madeira provenientes das árvores derrubadas foram transformadas em estacas para cerca.

O infrator, residente em Guia Lopes da Laguna, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 4.000,00. Ele também responderá por crime ambiental de exploração ilegal de madeira. A pena é de seis meses a um ano de detenção.