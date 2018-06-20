PMA de Jardim autua proprietária rural por desmatamento ilegal de 5 hectares

Crime ambiental
Os policiais mediram a área desmatada ilegalmente com uso de GPS
A PMA de Jardim realizou vistoria em uma propriedade rural no município de Guia Lopes da Laguna, no assentamento Retirada da Laguna, durante a Operação Cervo-do-Pantanal, que visa ao combate ao desmatamento ilegal e verificou ontem (19) que uma área de vegetação nativa do bioma cerrado havia sido desmatada ilegalmente. Os policiais mediram a área desmatada ilegalmente com uso de GPS, que perfez 4,51 hectares destruídos.
A pecuarista (64), residente no assentamento, suprimiu a vegetação há algum tempo e não possuía autorização ambiental para a atividade e no lugar da floresta desmatada, conforme imagem de drone feita pela PMA, havia pastagem e criação de gado no local. A madeira proveniente da vegetação desmatada não estava mais na propriedade. As atividades foram interditadas.
A infratora foi autuada administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 1.353,00. Ela também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.
A infratora foi notificada a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.
OPERAÇÃO CERVO DO PANTANAL
A PMA recebeu 634 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). Durante a operação, Subunidades da PMA também efetuaram autuações em Sonora, Bandeirantes, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque, Bandeirantes, Jaraguari, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Bela Vista, Miranda, Caracol, Bela Vista, Porto Murtinho, Aquidauana, Anastácio, Camapuã, Coxim, Maracaju e Sidrolândia.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
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