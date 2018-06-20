PMA de Jardim autua proprietária rural por desmatamento ilegal de 5 hectares

A PMA de Jardim realizou vistoria em uma propriedade rural no município de Guia Lopes da Laguna, no assentamento Retirada da Laguna, durante a Operação Cervo-do-Pantanal, que visa ao combate ao desmatamento ilegal e verificou ontem (19) que uma área de vegetação nativa do bioma cerrado havia sido desmatada ilegalmente. Os policiais mediram a área desmatada ilegalmente com uso de GPS, que perfez 4,51 hectares destruídos.

A pecuarista (64), residente no assentamento, suprimiu a vegetação há algum tempo e não possuía autorização ambiental para a atividade e no lugar da floresta desmatada, conforme imagem de drone feita pela PMA, havia pastagem e criação de gado no local. A madeira proveniente da vegetação desmatada não estava mais na propriedade. As atividades foram interditadas.