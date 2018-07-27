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Senar, Sindicato Rural e Prefeitura de Jardim dão curso sobre o beneficiamento caseiro da mandioca

O objetivo do curso é ensinar a trabalhar com a mandioca de artesanalmente, utilizando-a em diversas receitas, podendo estas ser salgadas ou doces

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/07/2018 às 10:06

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O Senar/MS em parceria com o Sindicato Rural e a Prefeitura Municipal de Jardim realizaram capacitação, dos dias 24 a 26 de julho, na sede do Projeto Fortalecendo Famílias – Itaú Social – Unidade 2, localizada na Escola Municipal Chaquib Kadri.

O curso de beneficiamento e transformação caseira da mandioca foi ministrado pela instrutora Maria Cristina Sartori Lhopis. De acordo com Maria Cristina, o objetivo do curso é ensinar a trabalhar com a mandioca de artesanalmente, utilizando-a em diversas receitas, podendo estas ser salgadas ou doces. No curso os alunos aproveitam a mandioca em sua totalidade, o tubérculo (raiz), a folha e a entre casca. Com base neste aproveitamento surgem diversos alimento como bolo, torta salgada, biscoito, pão de queijo, chipa e até pudim.

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