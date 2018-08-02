UFMS expande cursinho pré-vestibular para todos os câmpus

O Programa Institucional de Extensão Universitária Cursinho UFMS está em expansão. Por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), serão oferecidas bolsas e apoio técnico para a implantação de um cursinho pré-vestibular em todos os câmpus da Universidade. Os servidores que estejam interessados em participar, têm até o dia sete deste mês para submeter seus projetos, através do endereço eletrônico www.sigproj.ufms.br, juntamente com a proposta de ação e extensão, anexada no edital.

O intuito do edital é incentivar a criação de polos vinculados ao programa, para oferecer apoio à formação dos vestibulandos no estado, com atenção especial aos egressos e alunos de escolas públicas ou em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Além de contribuir para o aprimoramento didático dos alunos bolsistas, que ministrarem as aulas.

Inicialmente, as disciplinas a serem ofertadas são de Língua Portuguesa e Matemática. Caso o campus esteja impossibilitado, poderão ser propostas outras disciplinas mediante a justificativa. As atividades do cursinho estão previstas para ocorrer ao longo de três meses, sendo compostas por dois encontros semanais, em dias alternados e em um mesmo período, perfazendo uma carga horária semanal de seis horas. Também poderá ser realizado um encontro semanal aos sábados, somando mais quatro horas por semana. Cada polo deverá no máximo atender duas turmas, de 30 a 40 alunos cada.

Após o processo de seleção de propostas dos polos, no dia 10 deste mês, serão abertas as inscrições para discentes bolsistas e alunos da comunidade.