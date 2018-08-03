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Ensino Superior

Começa prazo para entrega de documentos da lista de espera do Prouni

A relação com a documentação necessária pode ser acessada no site do programa

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/08/2018 às 12:06

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Os candidatos selecionados na lista de espera do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm de hoje (3) até a próxima segunda-feira (6) para entregarem na instituição de ensino a documentação que comprove as informações prestadas no momento da inscrição.

A relação com a documentação necessária pode ser acessada no site do programa. A lista de espera é usada pelas instituições de ensino para ocupar as bolsas que não foram preenchidas na primeira e segunda chamadas do programa.

Leia Também

• Candidatos do ProUni têm até hoje para aderir à lista de espera

• Adesão à lista de espera do ProUni está aberta até amanhã

• Resultado da primeira chamada do ProUni já está disponível

O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Ao todo, no processo seletivo, são ofertadas 174.289 vagas, sendo 68.884 bolsas integrais e 105.405 parciais, em 1.460 instituições.

Para concorrer a bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. No caso de bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

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