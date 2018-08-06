Estudante de Aquidauana é premiado com medalha de ouro na Olímpiada de Matemática

Aluno da Escola Estadual Cândido Mariano, de Aquidauana, Jorge Luis Freitas Costa, de 17 anos, foi premiado com medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), como um dos melhores de Mato Grosso do Sul. A premiação foi entregue durante o Congresso Internacional de Matemáticos de 2018 que acontece desde o dia primeiro de agosto no Rio de Janeiro.

Luis explicou que sempre foi aluno dedicado e que teve ajuda do conhecimento extra obtido por meio das aulas do Kumon. Ele participou da primeira etapa de provas que foi aplicada na própria escola e, em seguida, participou da segunda fase com prova realizada no Cejar, ainda no ano passado.

Com o desempenho, foi premiado com a medalha de ouro durante o maior evento de Matemática do mundo. "É algo importante para mim, porque depois que recebi essa medalha, já fui convidado pela UFGV para fazer vestibular. Acho que muitas outras coisas devem acontecer agora, porque o prêmio mostra para as instituições que o aluno é bom", disse.

