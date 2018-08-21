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Senai de Campo Grande lança curso sobre como pilotar drones

Serão 16 vagas no total, divididas em duas turmas com 8 vagas cada

Vanessa Ricarte

Publicado em 21/08/2018 às 11:28

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Desenvolvidos inicialmente como uma ferramenta militar, os drones, veículos aéreos comandados remotamente, atualmente vêm ganhando espaço na economia mundial. Atualmente, são utilizados em uma infinidade de atividades, atraindo o interesse de indústrias e corporações de diversas áreas, como engenharia civil, geociência, prevenção ambiental, logística e setores ligados ao cinema e à fotografia.

Atento à essa tendência do mercado e focado na necessidade de profissionalização gerada por este novo nicho de trabalho, o Senai de Campo Grande oferece o curso de piloto de drone com 16 vagas no total divididas em duas turmas com 8 vagas cada. As matrículas abrem a partir do dia 3 de setembro e as aulas terão início no dia 28 de setembro, sendo que os interessados devem ter mais de 16 anos de idade e ter concluído o Ensino Fundamental.

Com uma carga horária de 28 horas-aulas, sendo 4 horas-aulas de conteúdo formativo e 24 horas-aulas de prática de voo, a capacitação custa R$ 480,00 na modalidade iniciação profissional e tem como objetivos gerais preparar profissionais por meio de fundamentos relativos à pilotagem de drones, apresentando suas especificações técnicas, procedimentos de pilotagem e a legislação vigente para a operação dos equipamentos.

As aulas serão sempre aos sábados, das 7h30 às 11h30 para a primeira turma e das 13 às 17 horas para a segunda turma, com exceção do primeiro dia – 28 de setembro – quando a aula será das 18 às 22 horas para as duas turmas. De acordo com o gerente de tecnologia e inovação do Senai no Estado, Leandro Schneider, o objetivo é apoiar a indústria no uso de novas tecnologias e ferramentas.

“É um curso que acompanha as tendências de mercado e vem alinhado às necessidades da Indústria 4.0 e acaba beneficiando as empresas a terem mais informações em tempo real e ações robotizadas, que vão contribuir com a melhoria dos processos, redução de custos e aumento da competitividade”, afirmou Leandro Schneider.

Ele acrescenta que a oferta do curso de piloto de drone tem o objetivo de atender as demandas das indústrias de Mato Grosso do Sul. “É uma demanda de toda a comunidade, que, conectada à Indústria 4.0, veio solicitar ao Senai essa formação. Com um preço acessível, desenhamos esse curso para que ele abrisse as portas para que toda a comunidade pudesse ter acesso a essas profissões do futuro”, finalizou.

 

Serviço – Mais informações pelo telefone 0800 7070 745

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