Abertas 1.350 vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio

Publicado nesta quinta-feira, 30, o edital de abertura do Exame de Seleção 2019 do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), com a oferta de 1.350 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio. O documento traz todas as regras do processo seletivo e está disponível na Central de Seleção.

São nove opções de cursos: Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia, oferecidos nos dez campi da instituição, em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas (ver tabela no final do texto).

Para participar, o candidato deve ter concluído o ensino fundamental ou equivalente até a data da matrícula no IFMS, prevista para janeiro do ano que vem, além de possuir o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome, já que o número deverá ser informado no ato da inscrição.

É muito importante que o candidato leia o edital do Exame para compreender as regras do processo seletivo e não perder os prazos do cronograma.

Em caso de dúvidas, o contato com a Comissão do Exame de Seleção 2019 pode ser feito pelo e-mail processoseletivo@ifms.edu.br.

Inscrições - Deverão ser feitas entre 10 de setembro e 5 de novembro, pela Central de Seleção.

O primeiro passo é se cadastrar no sistema pela Página do Candidato, caso ainda não tenha o cadastro. Depois é só fazer a inscrição, escolhendo uma das opções de campus, curso e turno oferecidos pelo IFMS.

Em caso de dúvidas, acesse as Orientações para Cadastro e Inscrição.

Só serão aceitas inscrições feitas com o CPF e demais dados do próprio candidato.

O valor da taxa é de R$ 25,00 e poderá ser paga até 8 de novembro.

Será concedida isenção da taxa de inscrição aos candidatos que apresentarem documento que comprove escolaridade em escola pública.

O pedido de isenção deverá ser feito de 10 de setembro a 19 de outubro, no ato da inscrição, selecionando o item “Isento” na página de inscrição, devendo ser anexado o documento comprobatório.

Ação afirmativa - Metade das vagas oferecidas é reservada a candidatos que cursaram todas as séries do ensino fundamental em escola pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar bruta per capita mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

A opção de beneficiário de ação afirmativa (cotista) deverá ser informada no ato da inscrição. Para mais informações sobre o assunto, o candidato interessado deverá ler atentamente ao item 2 do edital.

No anexo II do edital está disponibilizada a tabela completa das vagas, com as divisões para candidatos de ampla concorrência e das ações afirmativas.

Prova - Será aplicada no dia 25 de novembro, nos dez municípios onde o IFMS possui campus.

A prova será composta por 50 questões de múltipla escolha, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática e 10 de conhecimentos gerais, conforme conteúdo programático disponibilizado.

O gabarito deverá ser divulgado no dia seguinte. A previsão é que resultado final do Exame de Seleção e a primeira chamada sejam publicados no dia 19 de dezembro, com matrículas em janeiro de 2019.

As aulas terão início no primeiro semestre do ano que vem.

Curso - No ensino técnico integrado do IFMS, o estudante tem a oportunidade de fazer, ao mesmo tempo, o ensino médio regular e a formação profissional e tecnológica escolhida. Após se formar, o diploma possibilitará o ingresso na universidade ou no mundo de trabalho.

No IFMS, todos os cursos são ofertados gratuitamente.

Mais informações sobre cada opção ofertada pelo Exame de Seleção estão disponíveis na página dos Cursos Técnicos Integrados.