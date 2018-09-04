Curso de piloto de drone “decola” e Senai abre duas novas turmas para atender demanda

Por conta da alta demanda pelo curso de piloto de drone, o Senai de Campo Grande decidiu ampliar a oferta, que inicialmente seria para apenas 16 alunos, e abriu duas novas turmas. Com isso, a instituição preparará para o mercado de trabalho 48 novos profissionais que poderão atuar em diversas áreas, já que os equipamentos têm uma série de utilidades.

As matrículas já estão abertas na secretaria do Senai de Campo Grande e os interessados devem ter mais de 16 anos de idade e ter concluído o Ensino Fundamental. “É bom correr, porque estamos recebendo várias ligações sobre o curso, o que traz uma grande satisfação para nós, porque reforça que o Senai está no caminho certo”, afirmou o gerente de gestão em inovação e tecnologia do Senai, Leandro Schneider, destacando que o objetivo é ampliar a oferta do curso de piloto de drone para todas as unidades do Estado.

Sobre o curso

Com uma carga horária de 28 horas-aulas, sendo 4 horas-aulas de conteúdo formativo e 24 horas-aulas de prática de voo, a capacitação custa R$ 480,00 na modalidade iniciação profissional e tem como objetivos gerais preparar profissionais por meio de fundamentos relativos à pilotagem de drones, apresentando suas especificações técnicas, procedimentos de pilotagem e a legislação vigente para a operação dos equipamentos.

Confira os horários das turmas abertas:

Turma 1

- Aula inaugural com conteúdo teórico: 28 de setembro, das 18 às 22 horas

- Aulas práticas aos sábados, com dois grupos de 8 alunos cada distribuído das 7h30 às 11h40 e das 13h às 17h10

Turma 2

- Aula inaugural com conteúdo teórico: 8 de outubro, das 7h30 às 11h40

- Aulas práticas com dois grupos de 8 alunos cada distribuídos às quartas e às sextas-feiras, das 7h30 às 11h40, e outro às terças-feiras e às quintas-feiras, das 7h30 às 11h40

Turma 3

- Aula inaugural com conteúdo teórico: 8 de outubro, das 13h às 17h10

- Aulas práticas às segundas-feiras e às quartas-feiras com dois grupos de 8 alunos cada distribuídos das 13 às 15 horas e das 15h10 às 17h10

Serviço – Mais informações pelo telefone 0800 7070 745 e pelo site cursos.senai.ms/curso-de-drone-senai-campo-grande