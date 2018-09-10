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Justiça

TJ promove Seminário de Direito para Jornalistas nos dias 18 e 19

Esta edição terá o tema: “Comunicação, Saúde e Direito das Mulheres”

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/09/2018 às 11:56

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Nos dias 18 e 19 de setembro, o Salão Pantanal do Tribunal de Justiça de MS sediará o 6º Seminário de Direito para Jornalistas e esta edição terá o tema: “Comunicação, Saúde e Direito das Mulheres”. 
 
O evento é uma parceria do Tribunal de Justiça de MS, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, com a ONU Mulheres e serão disponibilizadas apenas 30 vagas para profissionais habilitados em Comunicação Social.
 
O seminário será estruturado em três módulos e duas atividades pedagógicas, visando despertar nos participantes a reflexão acerca da prática jornalística e comunicativas, com base na garantia das mulheres ao direito humano à comunicação.
 
O evento pretende também incentivar o empoderamento político e econômico, as possibilidades de mudança e a melhoria da cobertura dos temas gênero, raça e etnia no fazer diário das produções de comunicação livre.

Confira a programação.
 
DIA 18 DE SETEMBRO:
 
- 14 horas: Abertura do evento
- Módulo I: Mulheres, saúde acesso aos direitos e o contexto de enfrentamento ao racismo, ao etnocentrismo e à violência em sociedade.
 
- Módulo 2 – Comunicação, ética e os princípios da solidariedade e justiça social na saúde.
 
- 17 horas: Coffee break
 
- 18 horas: Módulo 3 – Mídias Digitais
 
- 21 horas – Encerramento das atividades
 
DIA 19 DE SETEMBRO

-14 horas 
Atividade pedagógica 1 – Leitura crítica da mídia
Atividade pedagógica 2 – Experiências e trajetórias locais: 
identificando novas fontes
 
-18h30: Encerramento
 
Mais informações e inscrições na Coordenadoria Estadual da Mulher pelo 3314-1988.

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