Seminário sobre gestão do trabalho na Assistência Social já recebe inscrições

O seminário Gestão do Trabalho e Educação Permanente no âmbito do SUAS em Mato Grosso do Sul, que será realizado no dia 12 de julho, na Escola do SUAS/MS Mariluce Bittar, em Campo Grande, já recebe inscrições que podem ser efetuadas pelo site da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

O público-alvo do evento, que tem como proposta disseminar conhecimento sobre a importância da gestão do trabalho e educação permanente, são os trabalhadores, gestores e conselheiros da Assistência Social, profissionais e pesquisadores da área.