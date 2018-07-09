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Seminário sobre gestão do trabalho na Assistência Social já recebe inscrições

O evento tratará ainda de temas que favorecerão a discussão de pontos essenciais a valorização do trabalhador e ao trabalho

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/07/2018 às 09:11

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O seminário Gestão do Trabalho e Educação Permanente no âmbito do SUAS em Mato Grosso do Sul, que será realizado no dia 12 de julho, na Escola do SUAS/MS Mariluce Bittar, em Campo Grande, já recebe inscrições que podem ser efetuadas pelo site da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

O público-alvo do evento, que tem como proposta disseminar conhecimento sobre a importância da gestão do trabalho e educação permanente, são os trabalhadores, gestores e conselheiros da Assistência Social, profissionais e pesquisadores da área.

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Prover informações necessárias para que os participantes desempenhem no seu município ações que respondam as necessidades dos trabalhadores do SUAS e, consequentemente, apresentem impacto nos serviços que desempenham, também estão no foco do seminário.

O evento tratará ainda de temas que favorecerão a discussão de pontos essenciais a valorização do trabalhador e ao trabalho que exercem no SUAS como: educação permanente, supervisão técnica, estruturação do processo de trabalho institucional e implantação dos núcleos de educação permanente. Confira a programação do evento.

Mais informações sobre o seminário podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314-6022.

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