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Uems abre seleção para professor de Pedagogia e mestrado em Letras

O período de inscrição será de 17 a 28 de setembr

Renan Nucci

Publicado em 14/09/2018 às 13:26

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A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) divulgou dois editais no Diário Oficial do Estado (DOE)  desta sexta-feira (14.9), para seleção de professor e abertura de processo seletivo para o mestrado em Letras.

A vaga para professor é destinada a área de Pedagogia para atuação em Paranaíba. A contratação do docente é para aulas temporárias e cadastro reserva, assim como os editais publicados nessa quinta-feira (13.9) para seleção de professores em 15 áreas de atuação.

O período de inscrição será de 17 a 28 de setembro e deverá ser feito no endereço eletrônico, onde o candidato pode ter acesso às informações completas da seleção. A remuneração será definida de acordo com a titulação e a carga horária, podendo variar de R$ 1.191,63 a R$ 8.698,87.

Mestrado

A Uems abriu inscrições para processo seletivo do mestrado em letras, com área de concentração em linguagem: língua e literatura. São até 39 vagas para a unidade de Campo Grande.

As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de outubro. O edital pode ser conferido na edição de hoje do Diário Oficial do Estado e no site da Uems.

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