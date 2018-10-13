Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 04:56

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Sicredi e UEMS firmam convênio para reforma de laboratório em Aquidauana

São R$ 45 mil para reforma e adequação do Laboratório de Conservação da Flora Pantaneira

Renan Nucci

Publicado em 13/10/2018 às 07:49

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Sicredi Pantanal de Mato Grosso do Sul assinou um Convênio de Cooperação em Pesquisa e Difusão de Tecnologias com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) no valor de R$ 45 mil para reforma e adequação do Laboratório de Conservação da Flora Pantaneira, na unidade universitária de Aquidauana.

O reitor em exercício, Laércio Alves de Carvalho, assinou o convênio na manhã desta quarta-feira (03), em no Sicredi em Maracaju. “É mais um convênio importante para a Universidade, porque mostra o interesse da sociedade em trabalhar em parceria com a universidade pública e também dentro de uma linha importante que é a biotecnologia, para que possamos atuar na conservação da flora do Pantanal”, ressaltou.

Para o presidente do Sicredi Pantanal MS, Emerson Perosa, esse convênio representa a sustentabilidade para o futuro do Pantanal sul-mato-grossense. “Para nós é muito importante estar investindo nas futuras gerações, porque nós não acreditamos que as empresas estejam aqui só para explorar o mercado, e sim que ela tem que colaborar com as futuras gerações. E encontramos na UEMS uma grande parceria para que a gente preserve a flora pantaneira”, destacou Emerson Perosa.

Celso Figueira, presidente do Sicredi Brasil Central, enfatizou que o Sicredi participa de iniciativas que visam a melhoria das pessoas. “Esse é mais um projeto que o Sicredi Pantanal entra, com o apoio do Sicredi Brasil Central, para nós tentarmos preservar o que já temos hoje no Pantanal e para pesquisarmos as utilidades que por ventura possam ter, especialmente as plantas do Pantanal que é o objeto deste trabalho. E com isso nós queremos que a comunidade ganhe!”, disse Figueira.

De acordo com a professora, Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino Santos, coordenadora do projeto, o laboratório será utilizado, principalmente, pelos cursos de Engenharia Florestal e Agronomia. “Nós temos projetos para caracterização genética e fenotípica de material genético do Pantanal. Então vamos trabalhar com os recursos da flora. O foco é na área vegetal e serão executados trabalhos de pesquisa e prospecção (que é o potencial uso na agricultura, como por exemplo o controle biológico)”.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo