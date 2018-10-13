Sicredi e UEMS firmam convênio para reforma de laboratório em Aquidauana

O Sicredi Pantanal de Mato Grosso do Sul assinou um Convênio de Cooperação em Pesquisa e Difusão de Tecnologias com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) no valor de R$ 45 mil para reforma e adequação do Laboratório de Conservação da Flora Pantaneira, na unidade universitária de Aquidauana.

O reitor em exercício, Laércio Alves de Carvalho, assinou o convênio na manhã desta quarta-feira (03), em no Sicredi em Maracaju. “É mais um convênio importante para a Universidade, porque mostra o interesse da sociedade em trabalhar em parceria com a universidade pública e também dentro de uma linha importante que é a biotecnologia, para que possamos atuar na conservação da flora do Pantanal”, ressaltou.

Para o presidente do Sicredi Pantanal MS, Emerson Perosa, esse convênio representa a sustentabilidade para o futuro do Pantanal sul-mato-grossense. “Para nós é muito importante estar investindo nas futuras gerações, porque nós não acreditamos que as empresas estejam aqui só para explorar o mercado, e sim que ela tem que colaborar com as futuras gerações. E encontramos na UEMS uma grande parceria para que a gente preserve a flora pantaneira”, destacou Emerson Perosa.

Celso Figueira, presidente do Sicredi Brasil Central, enfatizou que o Sicredi participa de iniciativas que visam a melhoria das pessoas. “Esse é mais um projeto que o Sicredi Pantanal entra, com o apoio do Sicredi Brasil Central, para nós tentarmos preservar o que já temos hoje no Pantanal e para pesquisarmos as utilidades que por ventura possam ter, especialmente as plantas do Pantanal que é o objeto deste trabalho. E com isso nós queremos que a comunidade ganhe!”, disse Figueira.

De acordo com a professora, Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino Santos, coordenadora do projeto, o laboratório será utilizado, principalmente, pelos cursos de Engenharia Florestal e Agronomia. “Nós temos projetos para caracterização genética e fenotípica de material genético do Pantanal. Então vamos trabalhar com os recursos da flora. O foco é na área vegetal e serão executados trabalhos de pesquisa e prospecção (que é o potencial uso na agricultura, como por exemplo o controle biológico)”.