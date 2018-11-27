UFMS divulga locais de provas do vestibular 2019 e Passe 2018

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou os locais de provas do Vestibular 2018 e também do Programa de Avaliação Seletiva Seriada (Passe) 2019. No primeiro caso, as provas serão aplicadas no dia 2 de dezembro, enquanto para o Passe será no dia 16 do mesmo mês.

Consulte os locais de provas do Vestibular

Consulte os locais de provas do Passe

O Vestibular recebeu 10.919 inscrições, enquanto que para o Passe 5.326 estudantes se inscreveram, sendo 3.235 para a primeira etapa e 2.091 para a segunda.

Haverá provas nas cidades de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Nos dois processos seletivos, o exame será aplicado a partir das 8h.

A orientação é de que os estudantes compareçam com pelo menos 30 minutos de antecedência aos locais de provas e ser apresentem portando um documento de identidade com foto e uma caneta de tinta preta ou azul.

Veja todas as orientações para as provas nos Editais: Vestibular 2019 | Passe 2018

Conteúdo das provas

No caso do Vestibular, a avaliação será composta por 60 questões objetivas em uma prova de conhecimentos de gerais. Os assuntos das provas serão distribuídos nos moldes da prova do Enem: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Matemática, sendo 15 questões para cada área.

Além disso, este processo seletivo levará em consideração a nota da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. Serão desclassificados os estudantes que tiver nota zero na prova de produção textual do exame do MEC.

Os candidatos aos cursos de Música participarão, ainda, da prova de habilidades musicais no dia 9 de dezembro.

Já as provas do PASSE 2018, que serão aplicadas em 16 de dezembro, serão compostas por 60 questões objetivas sobre Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Linguagens e Códigos.

Resultados

O resultado do Vestibular 2019 da UFMS, com a lista de aprovados sairá em 4 de fevereiro. As matrículas serão realizadas entre os dias 7 e 12 seguintes. Uma segunda convocação será feita em 12 de fevereiro.

A UFMS oferece mais de 1,5 mil vagas em cursos gratuitos, sendo a metade para os cotistas. As oportunidades são para Campo Grande, Aquidauana, Coxim, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba, Nova Andradina, Navaraí e Chapadão do Sul.

No caso do PASSE 2018, as notas estarão disponíveis para consulta em 14 de janeiro.

Outros detalhes no site da organizadora.