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Resolução renova autorização de funcionamento de etapas da Educação Básica nas escolas

Documento traz relação com as unidades escolares que receberam nova autorização para o atendimento, dos ensinos Fundamental e Médio, em todo o MS

Renan Nucci

Publicado em 18/12/2018 às 17:57

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Foi publicada nesta terça-feira (18.12), no Diário Oficial do Estado (DOE), a Resolução/SED nº 3.528, que autoriza o funcionamento dos ensino Fundamental e Médio nas escolas da Rede Estadual de Ensino (REE) de Mato Grosso do Sul.

A lista com as escolas está presente nas páginas 3, 4 e 5 da edição nº 9.803 do DOE.

Ao todo, unidades escolares de 50 municípios do Estado estão presentes na relação que também prevê quais etapas poderão ser ofertadas em cada escola e o prazo estipulado em cada caso. Com a medida, todas as escolas presentes na relação estarão ou permanecerão aptas ao atendimento das etapas da Educação Básica marcadas.

De acordo com a publicação, a Resolução entra em vigor a partir de hoje.

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