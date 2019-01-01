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EDUCAÇÃO

MS está no ranking das piores faculdades do País

Qualidade do ensino não atingiu níveis satisfatórios

Bruna Aquino

Publicado em 01/01/2019 às 09:00

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Mato Grosso do Sul está entre os estados com as piores faculdades privadas do Brasil. De acordo com ranking divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), o principal indicador de qualidade do ensino superior, o IGC (Índice Geral de Cursos), não atingiu níveis satisfatórios em 278 instituições de um total de 2.066 universidades, faculdades e centros universitários, públicos e privados avaliados.

Ranking divulgado pelo MEC apontou três faculdades privadas de MS que atingiram as piores notas, são elas: Faculdade Integrada de Cassilândia (FIC) com nota 1,3, Faculdade Teológica Batista Ana Wollerman (FTBAW) com nota 1,89 e Faculdade de Campo Grande (FCG) que apontou nota 1,93.

A Faculdade Unigran Capital registrou nota 3,4, nota um pouco melhor do que as Faculdades Integradas de Três Lagoas que atingiram nota 3,13. O Centro Universitário da Grande Dourados alcançou a nota 3,17.

Os resultados do ciclo avaliativo de 2017 foram divulgados neste mês e a nota do IGC varia de 1 a 5.  Instituições com IGC 4 e 5 são consideradas excelentes e aquelas que não chegam a ter IGC faixa 3 não atingem os níveis satisfatórios exigidos pelo MEC.

Universidades, faculdades e centros universitários com IGC menor do que 3 não podem expandir, ou seja, não podem construir novos campi, nem abrir cursos ou aumentar o número de vagas.

Cursos autorizados podem sofrer redução de vagas ou ter processos seletivos suspensos, após vistoria de especialistas.

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