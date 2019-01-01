MS está no ranking das piores faculdades do País

EDUCAÇÃO
Qualidade do ensino não atingiu níveis satisfatórios
Mato Grosso do Sul está entre os estados com as piores faculdades privadas do Brasil. De acordo com ranking divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), o principal indicador de qualidade do ensino superior, o IGC (Índice Geral de Cursos), não atingiu níveis satisfatórios em 278 instituições de um total de 2.066 universidades, faculdades e centros universitários, públicos e privados avaliados.
Ranking divulgado pelo MEC apontou três faculdades privadas de MS que atingiram as piores notas, são elas: Faculdade Integrada de Cassilândia (FIC) com nota 1,3, Faculdade Teológica Batista Ana Wollerman (FTBAW) com nota 1,89 e Faculdade de Campo Grande (FCG) que apontou nota 1,93.
A Faculdade Unigran Capital registrou nota 3,4, nota um pouco melhor do que as Faculdades Integradas de Três Lagoas que atingiram nota 3,13. O Centro Universitário da Grande Dourados alcançou a nota 3,17.
Os resultados do ciclo avaliativo de 2017 foram divulgados neste mês e a nota do IGC varia de 1 a 5. Instituições com IGC 4 e 5 são consideradas excelentes e aquelas que não chegam a ter IGC faixa 3 não atingem os níveis satisfatórios exigidos pelo MEC.
Universidades, faculdades e centros universitários com IGC menor do que 3 não podem expandir, ou seja, não podem construir novos campi, nem abrir cursos ou aumentar o número de vagas.
Cursos autorizados podem sofrer redução de vagas ou ter processos seletivos suspensos, após vistoria de especialistas.
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida será realizada nesta quarta-feira
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS