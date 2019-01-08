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Em 2019, UEMS ofertará mais de 100 vagas pelo Sisu em Aquidauana

As inscrições do Sisu serão liberadas entre os dias 22 e 25 de janeiro

Renan Nucci

Publicado em 08/01/2019 às 15:30

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A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) vai oferecer 2.328 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2019. As vagas estão distribuídas em 27 cursos de licenciaturas, 28 bacharelados e dois cursos tecnológicos, ofertados nas Unidades Universitárias de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As inscrições do Sisu serão liberadas entre os dias 22 e 25 de janeiro, pelo site www.sisu.mec.gov.br. Das 2.328 vagas, 701 são destinadas a cotas para acadêmicos: 20% para negros (466 vagas) e 10% para indígenas (235 vagas). A UEMS é única universidade brasileira a reservar esta porcentagem de vagas em todos os cursos de graduação para indígenas.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Podem se inscrever no Sisu os candidatos que fizeram o Enem em 2018 e não tenham zerado na redação.

Confira a lista de cursos oferecidos pela UEMS:

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