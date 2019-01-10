Candidatos a vagas em cursos técnicos do IFMS devem confirmar inscrição

Candidatos inscritos no processo seletivo do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) que oferta 190 vagas em cursos técnicos subsequentes ao ensino médio e curso técnico integrado na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja) devem confirmar a inscrição presencialmente.

O atendimento é feito na Central de Relacionamento (Cerel) dos campi Dourados, Nova Andradina e Ponta Porã - onde as vagas foram ofertadas - nesta quinta e sexta-feira, 10 e 11, e nos dias 17 e 18 de janeiro, conforme os endereços e horários divulgados no edital de abertura do processo seletivo.

Essa segunda etapa de inscrição está prevista no edital nº 080/2018, publicado na Central de Seleção do IFMS.

A confirmação presencial da inscrição é fundamental para que o candidato possa concorrer à vaga no IFMS.

Vagas - São oferecidas 110 vagas para três opções de cursos técnicos subsequentes, destinados a quem concluiu o ensino médio e busca formação profissional: Agricultura e Informática para Internet, em Ponta Porã, e Zootecnia, em Nova Andradina.

Para as 80 vagas do curso técnico integrado em Administração ofertado em Dourados, na modalidade Proeja, o candidato deve ter o ensino fundamental completo e, no mínimo, 18 anos. Os aprovados farão o ensino médio e o curso técnico ao mesmo tempo.

Metade das vagas é reservada a candidatos que cursaram a escolaridade mínima exigida na rede pública, comprovarem renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio, e/ou aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência. O candidato deverá apresentar a documentação que comprova a condição de cotista no ato da matrícula.

Cronograma - Os interessados em participar do processo seletivo têm até esta quinta-feira, 10, para realizar a etapa online de inscrição, pela Página do Candidato da Central de Seleção. A partir daí, deve procurar a Cerel dos campi do IFMS para fazer a confirmação presencialmente.

A lista preliminar das inscrições homologadas será divulgada no dia 21 de janeiro, e a final no dia 24.

A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico no dia 25 de janeiro.

O resultado final e a primeira chamada deverão ser publicados no dia 28, com matrículas nos dias 29 e 30 de janeiro. Caso haja vagas, novas chamadas poderão ser feitas posteriormente.

O início das aulas está previsto para 11 de fevereiro.