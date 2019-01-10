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Candidatos a vagas em cursos técnicos do IFMS devem confirmar inscrição

Confirmação deve ser feita presencialmente nos campi Dourados, Nova Andradina e Ponta Porã nesta quinta e sexta-feira, 10 e 11, ou nos dias 17 e 18 de janeiro.

Renan Nucci

Publicado em 10/01/2019 às 17:17

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Candidatos inscritos no processo seletivo do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) que oferta 190 vagas em cursos técnicos subsequentes ao ensino médio e curso técnico integrado na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja) devem confirmar a inscrição presencialmente.

O atendimento é feito na Central de Relacionamento (Cerel) dos campi Dourados, Nova Andradina e Ponta Porã - onde as vagas foram ofertadas - nesta quinta e sexta-feira, 10 e 11, e nos dias 17 e 18 de janeiro, conforme os endereços e horários divulgados no edital de abertura do processo seletivo.

Essa segunda etapa de inscrição está prevista no edital nº 080/2018, publicado na Central de Seleção do IFMS.

A confirmação presencial da inscrição é fundamental para que o candidato possa concorrer à vaga no IFMS.

Vagas - São oferecidas 110 vagas para três opções de cursos técnicos subsequentes, destinados a quem concluiu o ensino médio e busca formação profissional: Agricultura e Informática para Internet, em Ponta Porã, e Zootecnia, em Nova Andradina. 

Para as 80 vagas do curso técnico integrado em Administração ofertado em Dourados, na modalidade Proeja, o candidato deve ter o ensino fundamental completo e, no mínimo, 18 anos. Os aprovados farão o ensino médio e o curso técnico ao mesmo tempo.

Metade das vagas é reservada a candidatos que cursaram a escolaridade mínima exigida na rede pública, comprovarem renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio, e/ou aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência. O candidato deverá apresentar a documentação que comprova a condição de cotista no ato da matrícula.

Cronograma - Os interessados em participar do processo seletivo têm até esta quinta-feira, 10, para realizar a etapa online de inscrição, pela Página do Candidato da Central de Seleção. A partir daí, deve procurar a Cerel dos campi do IFMS para fazer a confirmação presencialmente.

A lista preliminar das inscrições homologadas será divulgada no dia 21 de janeiro, e a final no dia 24.

A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico no dia 25 de janeiro.

O resultado final e a primeira chamada deverão ser publicados no dia 28, com matrículas nos dias 29 e 30 de janeiro. Caso haja vagas, novas chamadas poderão ser feitas posteriormente.

O início das aulas está previsto para 11 de fevereiro.

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