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Eduação

Pré-matrículas da Rede Estadual de ensino encerram nesta quarta

Aberto desde 10 de janeiro, o período foi direcionado para quem não efetuou o cadastramento na primeira etapa

Guilherme Henrique

Publicado em 16/01/2019 às 12:00

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Termina nesta quarta-feira (16) a segunda etapa de pré-matrículas para estudantes que desejam ingressar nas escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Aberto desde 10 de janeiro, o período foi direcionado para quem não efetuou o cadastramento na primeira etapa, entre os dias 21 de novembro e 31 de dezembro de 2018.

Outro prazo que se encerra, também neste dia 16 de janeiro, é a primeira fase de efetivação das matrículas, disponível para os estudantes presentes na 1ª lista de designação da Rede Estadual, divulgada no último dia 9. Como parte do cronograma, os interessados terão até o fim da tarde desta quarta para a confirmação da matrícula.

Após o encerramento da atual etapa de pré-matrícula, a nova relação de estudantes designados será publicada pela Central de Matrículas, no dia 20 de janeiro. A segunda fase de efetivação estará disponível entre os dias 21 e 25 do mesmo mês.

Para mais informações, basta acessar o site da Matrícula Digital ou entrar em contato com a Central de Matrículas da SED, pelo telefone 0800-647-0028, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

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