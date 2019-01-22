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UFMS divulga hoje lista de aprovados em primeira chamada no vestibular

Os nomes estarão disponíveis no site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, Educação e à Cultura)

Guilherme Henrique

Publicado em 22/01/2019 às 10:29

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Será divulgada hoje (22), a partir das 17h, a primeira lista dos aprovados no vestibular da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Os nomes estarão disponíveis no site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, Educação e à Cultura), que organizou a aplicação da prova.


A divulgação dos resultados e prazos para matrícula está vinculada com as datas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), fazendo com que os dois processos de ingresso na universidade aconteçam ao mesmo tempo.

Entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro acontecerá o período de matrículas dos aprovados na primeira chamada, sendo que os dois primeiros dias estão destinados para as bancas avaliarem a documentação dos alunos que concorreram às vagas através do sistema de cotas.

A previsão para divulgação dos classificados na segunda chamada do vestibular está para o dia 7 de fevereiro, logo depois de concluído o processo de matrículas dos primeiros chamados, e as matrículas começam já no dia seguinte.

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