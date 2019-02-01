UEMS abre seleção de professores temporários em Aquidauana

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) publicou hoje (01), editais de seleção de professores temporários para nas Unidades Universitárias de Campo Grande e Aquidauana.

Em Campo Grande serão dois processos seletivos, uma para professor dos cursos de Medicina e outro para professor de Língua Latina. Em Aquidauana, o processo seletivo será para professor no curso de Zootecnia.

As inscrições começaram nesta sexta-feira (01) e vão até dia 08 de fevereiro, nos locais indicados nos Editais. A documentação poderá ser entregue pessoalmente ou enviada exclusivamente via SEDEX.

A remuneração dos docentes selecionados será atribuída conforme a titulação apresentada, podendo chegar a R$ 8.698,87, para doutores. Os processos seletivos serão válidos para o ano letivo de 2019, podendo no interesse da UEMS, serem prorrogados por mais um ano. Mais informações nos Editais abaixo.

Edital Medicina

Edital Língua Latina

Edital Zootecnia