UEMS abre seleção de professores temporários em Aquidauana

Educação
A remuneração dos docentes selecionados será atribuída conforme a titulação apresentada, podendo chegar a R$ 8.698,87
A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) publicou hoje (01), editais de seleção de professores temporários para nas Unidades Universitárias de Campo Grande e Aquidauana.
Em Campo Grande serão dois processos seletivos, uma para professor dos cursos de Medicina e outro para professor de Língua Latina. Em Aquidauana, o processo seletivo será para professor no curso de Zootecnia.
As inscrições começaram nesta sexta-feira (01) e vão até dia 08 de fevereiro, nos locais indicados nos Editais. A documentação poderá ser entregue pessoalmente ou enviada exclusivamente via SEDEX.
A remuneração dos docentes selecionados será atribuída conforme a titulação apresentada, podendo chegar a R$ 8.698,87, para doutores. Os processos seletivos serão válidos para o ano letivo de 2019, podendo no interesse da UEMS, serem prorrogados por mais um ano. Mais informações nos Editais abaixo.
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