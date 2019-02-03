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IFMS tem 300 vagas para cursos de qualificação em Aquidauana

São ofertadas 1.205 vagas em cursos de qualificação profissional a distância e 391 na modalidade presencial em todo o MS

Renan Nucci

Publicado em 03/02/2019 às 08:33

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Termina segunda-feira, 4, o prazo de inscrições no processo seletivo para 1.596 vagas em cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e Qualificação Profissional oferecidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) nas modalidades a distância e presencial.

O interessado deve ter a escolaridade e/ou a idade mínima exigida para o curso pretendido, de acordo com o anexo II do edital de abertura.

No ato da inscrição, o candidato deve informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome.

As inscrições devem ser feitas gratuitamente na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, onde também está publicado o edital nº 087/2218, documento com todas as regras do processo seletivo.

Vagas - São ofertadas 1.205 vagas em cursos de qualificação profissional a distância e 391 na modalidade presencial.

A oferta abrange os municípios de Água Clara, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã e Três Lagoas.

A seleção será feita no dia 6 de fevereiro, por sorteio eletrônico. O resultado, com a classificação de todos os candidatos, será divulgado no dia seguinte.

A publicação do resultado final e da primeira chamada está prevista para 11 de fevereiro. As matrículas deverão ser feitas entre os dias 13 e 15 do mesmo mês.

Novas chamadas poderão ser feitas, caso haja vagas disponíveis, a partir do dia 19. O início das aulas está previsto para 25 de fevereiro.

Nivelamento - No dia 15 de fevereiro, será aplicada uma prova prática de nivelamento para candidatos que não possuem certificado de conclusão de inglês básico e de espanhol básico.

Deverão fazer a prova os inscritos nos cursos de Inglês Básico II (distância), Inglês Básico Primeira Etapa Nível II (presencial), Espanhol Básico Primeira Etapa Nível III e Espanhol Intermediário Segunda Etapa Nível I.

A prova avaliará as habilidades de compreensão escrita, oral e auditiva, como forma de comprovação de conhecimento básico. O preenchimento da vaga está condicionado à aprovação neste nivelamento.

Formação Inicial e Continuada - Os cursos de qualificação profissional oferecidos pelo IFMS conduzem o estudante à capacitação, ao aperfeiçoamento, à especialização e à atualização profissional, em todos os níveis de escolaridade.

No caso dos cursos a distância (semipresenciais), os selecionados deverão participar de encontros presenciais, de acordo com o disposto no anexo II do edital de abertura.

O certificado tem validade nacional e habilita o egresso ao exercício profissional.

Quadro de Cursos e Vagas

Campus Aquidauana
Curso Modalidade Cidade/Polo Turno Vagas
Espanhol Básico I Distância Aquidauana - 30
Inglês Básico I Distância Aquidauana - 30
Inglês Básico I Distância Polo Dois Irmãos do Buriti - 25
Inglês Básico II Distância Polo Dois Irmãos do Buriti - 25
Operador de Computador Distância Aquidauana Noturno 30
Operador de Computador Distância Polo Dois Irmãos do Buriti - 40
Operador de Computador Distância Polo Dois Irmãos do Buriti - 30
Vendedor Distância Aquidauana - 30
Desenhista de Topografia Presencial Aquidauana Noturno 30
Pedreiro de Alvenaria Presencial Aquidauana Noturno 30
Campus Campo Grande
Administrador de Redes Netacademy Distância Campo Grande Vespertino 20
Operador de Computador Distância Campo Grande Noturno 40
Vendedor Distância Campo Grande - 40
Espanhol Básico Primeira Etapa Nível I Presencial Campo Grande Matutino 20
Espanhol Básico Primeira Etapa Nível I Presencial Campo Grande Vespertino 20
Inglês Básico Primeira Etapa Nível I Presencial Campo Grande Matutino 20
Inglês Básico Primeira Etapa Nível I Presencial Campo Grande Vespertino 20
Libras Básico Primeira Etapa Nível I Presencial Campo Grande Matutino 20
Libras Básico Primeira Etapa Nível I Presencial Campo Grande Vespertino 20
Campus Corumbá
Operador de Computador Distância Corumbá Vespertino 20
Operador de Computador Distância Corumbá Matutino 20
Vendedor Distância Corumbá - 40
Assistente de Produção Cultural Presencial Corumbá Noturno 40
Espanhol Básico Primeira Etapa Nível I Presencial Corumbá Noturno 20
Espanhol Intermediário Segunda Etapa Nível I Presencial Corumbá Noturno 13
Campus Coxim
Inglês Básico II Distância Coxim Noturno 30
Operador de Computador Distância Polo Pedro Gomes Noturno 40
Vendedor Distância Polo Pedro Gomes - 40
Libras Básico Presencial Coxim Vespertino 40
Campus Dourados
Espanhol Básico I Distância Dourados Noturno 25
Inglês Básico I Distância Dourados Noturno 25
Campus Jardim
Espanhol Básico I Distância Polo MARC (Escola Municipal Major Alberto Rodrigues da Costa) Noturno 25
Vendedor Distância Polo MARC (Escola Municipal Major Alberto Rodrigues da Costa) - 40
Desenhista da Construção Civil Presencial Jardim Vespertino 40
Operador de Computador Presencial Jardim Vespertino 40
Campus Naviraí
Espanhol Básico I Distância Naviraí Noturno 40
Inglês Básico I Distância Naviraí Noturno 40
Campus Nova Andradina
Inglês Básico I Distância Polo Cemid (Centro Municipal de Inclusão Digital) Noturno 40
Inglês Básico II Distância Polo Cemid (Centro Municipal de Inclusão Digital) Noturno 20
Campus Ponta Porã
Espanhol Básico I Distância Polo NTEM (Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal) Noturno 25
Inglês Básico I Distância Polo NTEM (Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal) Vespertino 25
Operador de Computador Distância Polo NTEM (Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal) Matutino 25
Operador de Computador Distância Ponta Porã Vespertino 25
Campus Três Lagoas
Espanhol Básico I Distância Polo Água Clara Noturno 40
Espanhol Básico I Distância Polo Chapadão do Sul Noturno 40
Inglês Básico I Distância Polo Água Clara Noturno 40
Inglês Básico I Distância Polo Chapadão do Sul Noturno 40
Operador de Computador Distância Três Lagoas Noturno 40
Vendedor Distância Três Lagoas - 40
Vendedor Distância Polo Água Clara - 40
Vendedor Distância Polo Chapadão do Sul - 40
Espanhol Básico Primeira Etapa Nível III Presencial Três Lagoas Vespertino 08
Inglês Básico Primeira Etapa Nível II Presencial Três Lagoas Vespertino 10

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