IFMS tem 300 vagas para cursos de qualificação em Aquidauana

Termina segunda-feira, 4, o prazo de inscrições no processo seletivo para 1.596 vagas em cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e Qualificação Profissional oferecidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) nas modalidades a distância e presencial.

O interessado deve ter a escolaridade e/ou a idade mínima exigida para o curso pretendido, de acordo com o anexo II do edital de abertura.

No ato da inscrição, o candidato deve informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome.

As inscrições devem ser feitas gratuitamente na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, onde também está publicado o edital nº 087/2218, documento com todas as regras do processo seletivo.

Vagas - São ofertadas 1.205 vagas em cursos de qualificação profissional a distância e 391 na modalidade presencial.

A oferta abrange os municípios de Água Clara, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã e Três Lagoas.

A seleção será feita no dia 6 de fevereiro, por sorteio eletrônico. O resultado, com a classificação de todos os candidatos, será divulgado no dia seguinte.

A publicação do resultado final e da primeira chamada está prevista para 11 de fevereiro. As matrículas deverão ser feitas entre os dias 13 e 15 do mesmo mês.

Novas chamadas poderão ser feitas, caso haja vagas disponíveis, a partir do dia 19. O início das aulas está previsto para 25 de fevereiro.

Nivelamento - No dia 15 de fevereiro, será aplicada uma prova prática de nivelamento para candidatos que não possuem certificado de conclusão de inglês básico e de espanhol básico.

Deverão fazer a prova os inscritos nos cursos de Inglês Básico II (distância), Inglês Básico Primeira Etapa Nível II (presencial), Espanhol Básico Primeira Etapa Nível III e Espanhol Intermediário Segunda Etapa Nível I.

A prova avaliará as habilidades de compreensão escrita, oral e auditiva, como forma de comprovação de conhecimento básico. O preenchimento da vaga está condicionado à aprovação neste nivelamento.

Formação Inicial e Continuada - Os cursos de qualificação profissional oferecidos pelo IFMS conduzem o estudante à capacitação, ao aperfeiçoamento, à especialização e à atualização profissional, em todos os níveis de escolaridade.

No caso dos cursos a distância (semipresenciais), os selecionados deverão participar de encontros presenciais, de acordo com o disposto no anexo II do edital de abertura.

O certificado tem validade nacional e habilita o egresso ao exercício profissional.

Quadro de Cursos e Vagas