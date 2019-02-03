IFMS tem 300 vagas para cursos de qualificação em Aquidauana

Gratuitos
São ofertadas 1.205 vagas em cursos de qualificação profissional a distância e 391 na modalidade presencial em todo o MS
Termina segunda-feira, 4, o prazo de inscrições no processo seletivo para 1.596 vagas em cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e Qualificação Profissional oferecidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) nas modalidades a distância e presencial.
O interessado deve ter a escolaridade e/ou a idade mínima exigida para o curso pretendido, de acordo com o anexo II do edital de abertura.
No ato da inscrição, o candidato deve informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome.
As inscrições devem ser feitas gratuitamente na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, onde também está publicado o edital nº 087/2218, documento com todas as regras do processo seletivo.
Vagas - São ofertadas 1.205 vagas em cursos de qualificação profissional a distância e 391 na modalidade presencial.
A oferta abrange os municípios de Água Clara, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã e Três Lagoas.
A seleção será feita no dia 6 de fevereiro, por sorteio eletrônico. O resultado, com a classificação de todos os candidatos, será divulgado no dia seguinte.
A publicação do resultado final e da primeira chamada está prevista para 11 de fevereiro. As matrículas deverão ser feitas entre os dias 13 e 15 do mesmo mês.
Novas chamadas poderão ser feitas, caso haja vagas disponíveis, a partir do dia 19. O início das aulas está previsto para 25 de fevereiro.
Nivelamento - No dia 15 de fevereiro, será aplicada uma prova prática de nivelamento para candidatos que não possuem certificado de conclusão de inglês básico e de espanhol básico.
Deverão fazer a prova os inscritos nos cursos de Inglês Básico II (distância), Inglês Básico Primeira Etapa Nível II (presencial), Espanhol Básico Primeira Etapa Nível III e Espanhol Intermediário Segunda Etapa Nível I.
A prova avaliará as habilidades de compreensão escrita, oral e auditiva, como forma de comprovação de conhecimento básico. O preenchimento da vaga está condicionado à aprovação neste nivelamento.
Formação Inicial e Continuada - Os cursos de qualificação profissional oferecidos pelo IFMS conduzem o estudante à capacitação, ao aperfeiçoamento, à especialização e à atualização profissional, em todos os níveis de escolaridade.
No caso dos cursos a distância (semipresenciais), os selecionados deverão participar de encontros presenciais, de acordo com o disposto no anexo II do edital de abertura.
O certificado tem validade nacional e habilita o egresso ao exercício profissional.
Quadro de Cursos e Vagas
|Campus Aquidauana
|Curso
|Modalidade
|Cidade/Polo
|Turno
|Vagas
|Espanhol Básico I
|Distância
|Aquidauana
|-
|30
|Inglês Básico I
|Distância
|Aquidauana
|-
|30
|Inglês Básico I
|Distância
|Polo Dois Irmãos do Buriti
|-
|25
|Inglês Básico II
|Distância
|Polo Dois Irmãos do Buriti
|-
|25
|Operador de Computador
|Distância
|Aquidauana
|Noturno
|30
|Operador de Computador
|Distância
|Polo Dois Irmãos do Buriti
|-
|40
|Operador de Computador
|Distância
|Polo Dois Irmãos do Buriti
|-
|30
|Vendedor
|Distância
|Aquidauana
|-
|30
|Desenhista de Topografia
|Presencial
|Aquidauana
|Noturno
|30
|Pedreiro de Alvenaria
|Presencial
|Aquidauana
|Noturno
|30
|Campus Campo Grande
|Administrador de Redes Netacademy
|Distância
|Campo Grande
|Vespertino
|20
|Operador de Computador
|Distância
|Campo Grande
|Noturno
|40
|Vendedor
|Distância
|Campo Grande
|-
|40
|Espanhol Básico Primeira Etapa Nível I
|Presencial
|Campo Grande
|Matutino
|20
|Espanhol Básico Primeira Etapa Nível I
|Presencial
|Campo Grande
|Vespertino
|20
|Inglês Básico Primeira Etapa Nível I
|Presencial
|Campo Grande
|Matutino
|20
|Inglês Básico Primeira Etapa Nível I
|Presencial
|Campo Grande
|Vespertino
|20
|Libras Básico Primeira Etapa Nível I
|Presencial
|Campo Grande
|Matutino
|20
|Libras Básico Primeira Etapa Nível I
|Presencial
|Campo Grande
|Vespertino
|20
|Campus Corumbá
|Operador de Computador
|Distância
|Corumbá
|Vespertino
|20
|Operador de Computador
|Distância
|Corumbá
|Matutino
|20
|Vendedor
|Distância
|Corumbá
|-
|40
|Assistente de Produção Cultural
|Presencial
|Corumbá
|Noturno
|40
|Espanhol Básico Primeira Etapa Nível I
|Presencial
|Corumbá
|Noturno
|20
|Espanhol Intermediário Segunda Etapa Nível I
|Presencial
|Corumbá
|Noturno
|13
|Campus Coxim
|Inglês Básico II
|Distância
|Coxim
|Noturno
|30
|Operador de Computador
|Distância
|Polo Pedro Gomes
|Noturno
|40
|Vendedor
|Distância
|Polo Pedro Gomes
|-
|40
|Libras Básico
|Presencial
|Coxim
|Vespertino
|40
|Campus Dourados
|Espanhol Básico I
|Distância
|Dourados
|Noturno
|25
|Inglês Básico I
|Distância
|Dourados
|Noturno
|25
|Campus Jardim
|Espanhol Básico I
|Distância
|Polo MARC (Escola Municipal Major Alberto Rodrigues da Costa)
|Noturno
|25
|Vendedor
|Distância
|Polo MARC (Escola Municipal Major Alberto Rodrigues da Costa)
|-
|40
|Desenhista da Construção Civil
|Presencial
|Jardim
|Vespertino
|40
|Operador de Computador
|Presencial
|Jardim
|Vespertino
|40
|Campus Naviraí
|Espanhol Básico I
|Distância
|Naviraí
|Noturno
|40
|Inglês Básico I
|Distância
|Naviraí
|Noturno
|40
|Campus Nova Andradina
|Inglês Básico I
|Distância
|Polo Cemid (Centro Municipal de Inclusão Digital)
|Noturno
|40
|Inglês Básico II
|Distância
|Polo Cemid (Centro Municipal de Inclusão Digital)
|Noturno
|20
|Campus Ponta Porã
|Espanhol Básico I
|Distância
|Polo NTEM (Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal)
|Noturno
|25
|Inglês Básico I
|Distância
|Polo NTEM (Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal)
|Vespertino
|25
|Operador de Computador
|Distância
|Polo NTEM (Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal)
|Matutino
|25
|Operador de Computador
|Distância
|Ponta Porã
|Vespertino
|25
|Campus Três Lagoas
|Espanhol Básico I
|Distância
|Polo Água Clara
|Noturno
|40
|Espanhol Básico I
|Distância
|Polo Chapadão do Sul
|Noturno
|40
|Inglês Básico I
|Distância
|Polo Água Clara
|Noturno
|40
|Inglês Básico I
|Distância
|Polo Chapadão do Sul
|Noturno
|40
|Operador de Computador
|Distância
|Três Lagoas
|Noturno
|40
|Vendedor
|Distância
|Três Lagoas
|-
|40
|Vendedor
|Distância
|Polo Água Clara
|-
|40
|Vendedor
|Distância
|Polo Chapadão do Sul
|-
|40
|Espanhol Básico Primeira Etapa Nível III
|Presencial
|Três Lagoas
|Vespertino
|08
|Inglês Básico Primeira Etapa Nível II
|Presencial
|Três Lagoas
|Vespertino
|10
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS