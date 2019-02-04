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Aberta seleção para contratação de assistentes pedagógicos

Profissional contratado terá de atender aos alunos da educação infantil

Daniele Valentin

Publicado em 04/02/2019 às 14:16

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A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Educação abriu nesta terça-feira (5), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Assistente Pedagógico, com habilitação específica para o Magistério/Normal Médio. A contratação é temporária para o ano de 2019, na Educação Infantil (etapa creche). 

O edital foi publicado no Diário Oficial do Município de Aquidauana, desta segunda-feira e, segundo o documento, a função de Assistente Pedagógico terá carga horária semanal de 40 horas e remuneração de R$ 1.493,90, sendo exigido ter a escolaridade comprovada de Magistério ou curso Normal Médio.

Para se inscrever, os candidatos interessados devem imprimir, preencher corretamente e entregar a ficha de inscrição na Secretaria Municipal de Educação, sito à Rua Luiz da Costa Gomes, 700, no período de 05 a 08 de fevereiro de 2019, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A relação de candidatos inscritos será publicada no Diário Oficial do Município, por ordem alfabética.

Dentre as atribuições para quem passar e for contratado como assistente pedagógico estão: atender aos alunos da educação infantil; participar das atividades referentes à higienização e aos cuidados pessoais dos alunos em sua permanência diária na unidade; preparar, juntamente com o professor, o planejamento e o desenvolvimento das atividades educativas (jogos, brincadeiras, músicas, etc.).

O profissional contratado também terá de se inteirar da realidade física e social dos alunos, receber e acompanhar o aluno diariamente na sua entrada e ou saída da unidade escolar, observando seu estado geral de saúde e comunicando ao Diretor os casos de anormalidade.
 

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