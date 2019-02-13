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Horário de verão

Concurso da Educação acontece domingo e candidatos devem se atentar ao horário

Mais de 24 mil candidatos farão as provas. Portões fecham pontualmente às 14 horas, horário de MS

Daniele Valentin

Publicado em 13/02/2019 às 17:01

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O horário de verão acaba domingo (17) para 10 estados brasileiros e o Distrito Federal. Neste mesmo dia, em Mato Grosso do Sul, 24.246 candidatos disputam 1,5 mil vagas ofertadas pelo Governo do Estado, para profissionais da Educação Básica.

Às 00h00, os relógios deverão ser atrasados em uma hora e o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, orienta que os candidatos redobrem a atenção, para evitar transtornos desnecessários.

“Serão mais de 24 mil candidatos realizando as provas neste domingo em Campo Grande e Dourados, e para que ninguém saia prejudicado com o fim do horário de verão, pedimos que todos se programem para chegar com antecedência aos seus locais de prova” pontua.

O ensalamento dos candidatos está disponível para consulta na área do candidato no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e Assistência do Rio de Janeiro (Funrio).

De acordo com a instituição, 14.366 candidatos às vagas administrativas, farão as provas em Campo Grande, e outros 9.805 em Dourados. Já os 75 candidatos às vagas do Magistério, farão as provas apenas em Campo Grande, conforme previsto no item 9.1 do edital.

Ainda de acordo com o secretário, será montado um esquema especial de segurança para os locais onde haverá maior concentração de candidatos. “Solicitamos o apoio das polícias, como forma de garantir não só a segurança dos candidatos, mas também a fluidez no trânsito” ressalta.

O fechamento dos portões ocorrerá pontualmente às 14 horas (horário de MS). Os candidatos deverão se apresentar aos locais para os quais foram designados na área do candidato, munidos de documento oficial com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.

Confira os locais:

CAMPO GRANDE

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) – avenida Tamandaré, 6.000 Jardim Seminário;
Anhanguera Uniderp – avenida Ceará, 333 Vila Antonio Vendas;
Unigran Capital – rua Abrão Julio Rahe, 325 Centro.

DOURADOS

Unigran Dourados – rua Balbina de Matos, 2.121 Jardim Universitário;
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) – rodovia Itahum, Km 12, s/nº Jardim Aeroporto;
Unigran Dourados (Anexo) – rua Emílio de Menezes, s/nº Jardim Universitário;
Escola Presbiteriana Erasmo Braga – rua João Rosa Góis, 703 Centro;
Escola Adventista de Dourados – rua Onofre Pereira Matos, 970 Centro.

Com informações Governo de Mato Grosso do Sul*

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