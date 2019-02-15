Prorrogadas para 22 de fevereiro as inscrições do programa Detranzinho vai à Escola

As inscrições para o programa Detranzinho vai à Escola 2019 foram prorrogadas até o dia 22 de fevereiro. Até o momento, 17 escolas já procuraram o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) e o intuito é que, até semana que vem, 60 escolas se inscrevam no Programa.

O Programa é realizado pela Cidade Escola de Trânsito – Detranzinho, do Detran, e voltado para os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas da Capital.

Conforme a coordenadora-geral da Escola de Trânsito, Edna Maria de Souza, em cada visita, aproximadamente 40 alunos são atendidos em dois turnos. “Durante a ação são realizados diversos atendimentos promovendo encontros com coordenadores, relacionadas ao trânsito, cidadania e meio ambiente”, conclui.

As escolas interessadas em participar devem fazer a inscrição por meio do diretor ou coordenador da unidade escolar, no período das 7h30 às 13h30, pelo telefone (67) 3368-0198.