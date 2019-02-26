Inscrições abertas para a 15ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 2019

Educação
A Obmep tem como objetivo estimular e promover o estudo da Matemática
Estão abertas as inscrições para a 15ª Olimpíada Brasileira de Matemática da Escolas Públicas (Obmep 2019), no período de 5 de fevereiro a 15 de março, e devem ser feitas exclusivamente pelo site.
A Obmep tem como objetivo estimular e promover o estudo da Matemática, contribuir para melhoria da qualidade da Educação Básica, possibilitando para que um maior número de estudantes brasileiros possam ter acesso a material didático de qualidade; identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas; incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua valorização profissional; contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades cientificas e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.
Participam da Obmep estudantes das escolas públicas e privadas, divididos em 3 níveis:
Nível 1 – 6º e 7º ano do Ensino Fundamental;
Nível 2 – 8º e 9º ano do Ensino Fundamental;
Nível 3 – Ensino Médio.
As provas estão divididas em 2 fases:
1ª Fase – Prova objetiva de 20 questões, aplicada em cada escola inscrita. A correção é feita pelos professores das escolas, a partir de instruções e gabaritos elaborados pela Obmep;
2ª Fase – Prova discursiva com seis questões, aplicada em centros escolhidos pela Obmep. Participam dessa fase apenas os estudantes classificados na 1ª Fase pelas escolas, segundo os critérios descritos no Regulamento.
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS