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Educação

Inscrições abertas para a 15ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 2019

A Obmep tem como objetivo estimular e promover o estudo da Matemática

Guilherme Henrique

Publicado em 26/02/2019 às 08:42

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Estão abertas as inscrições para a 15ª Olimpíada Brasileira de Matemática da Escolas Públicas (Obmep 2019), no período de 5 de fevereiro a 15 de março, e devem ser feitas exclusivamente pelo site.

A Obmep tem como objetivo estimular e promover o estudo da Matemática, contribuir para melhoria da qualidade da Educação Básica, possibilitando para que um maior número de estudantes brasileiros possam ter acesso a material didático de qualidade; identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas; incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua valorização profissional; contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades cientificas e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.

Participam da Obmep estudantes das escolas públicas e privadas, divididos em 3 níveis:

Nível 1 – 6º e 7º ano do Ensino Fundamental;
Nível 2 – 8º e 9º ano do Ensino Fundamental;
Nível 3 – Ensino Médio.
As provas estão divididas em 2 fases:

1ª Fase – Prova objetiva de 20 questões, aplicada em cada escola inscrita. A correção é feita pelos professores das escolas, a partir de instruções e gabaritos elaborados pela Obmep;
2ª Fase – Prova discursiva com seis questões, aplicada em centros escolhidos pela Obmep. Participam dessa fase apenas os estudantes classificados na 1ª Fase pelas escolas, segundo os critérios descritos no Regulamento.

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