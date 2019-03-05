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Concurso oferece 41 vagas para professores e salários de até R$ 9,6 mil

Inscrições seguem até o dia 10 de março

Daniele Valentin

Publicado em 05/03/2019 às 14:15

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A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) recebe inscrições para concurso de professores até o dia 10 de março. Os salários chegam a R$ 9,6 mil e as 41 vagas estão divididas nos campis de Aquidauana; Campo Grande; Corumbá; Coxim; Naviraí; Nova Andradina; Ponta Porã e Três Lagoas.

Os profissionais devem atuar em jornadas de 20h semanais de trabalho, ou em Regime de Dedicação Exclusiva. As remunerações variam de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92 ao mês de acordo com a titulação dos mesmos. 

As contratações acontecerão nos campi de Aquidauana; Campo Grande; Corumbá; Coxim; Naviraí; Nova Andradina; Ponta Porã e Três Lagoas.

Inscrições são realizadas pelo site www.concursos.ufms.br, e para ter as candidaturas homologadas é necessário efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 250.

As vagas estão distribuídas entre as áreas de:

 Ciências Humanas/ Educação/ Fundamentos da Educação (1); Linguística, Letras e Artes/ Letras/ Línguas Estrangeiras Modernas - Língua Espanhola (1); Linguística, Letras e Artes/ Letras/ Línguas Estrangeiras Modernas - Língua Inglesa (1); Ciências Humanas/ Filosofia/ História da Filosofia - Contemporânea (1); Ciências Humanas/ Filosofia/ História da Filosofia - Geral e Ensino de Filosofia (1); Ciências Exatas e da Terra/ Ciência da Computação/ Metodologia e Técnicas da Computação Engenharia de Software (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Arquitetura e Urbanismo/ Projeto de Arquitetura e Urbanismo (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Clínica Médica (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Administração/ Administração de Setores Específicos (1); Linguística, Letras e Artes / Letras/ Línguas Estrangeiras Modernas - Língua Inglesa (1); Ciências da Saúde/ Enfermagem (1); Ciências da Saúde/ Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Direito/ Direito Privado (2); Ciências Sociais Aplicadas/ Direito/ Direito Público (3); Linguística, Letras e Artes/ Linguística (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Administração/ Administração de Empresas (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Arquitetura e Urbanismo/ Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo (2); Ciências Sociais Aplicadas/ Arquitetura e Urbanismo/ Projeto de Arquitetura e Urbanismo (2); Ciências Sociais Aplicadas/ Arquitetura e Urbanismo/ Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo (2); Ciências Humanas/ História/ História do Brasil - Ensino de História e Cultura Afro-brasileira (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Administração/ Ciências Contábeis (1); Ciências Humanas/ Educação/ Ensino-Aprendizagem (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Cirurgia - Cirurgia Geral (2); Ciências da Saúde/ Medicina/ Clínica Médica (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Clínica Médica - Ortopedia (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Clínica Médica - Pediatria (4); Ciências da Saúde/ Medicina/ Psiquiatria (2); Ciências Sociais Aplicadas/ Administração/ Ciências Contábeis (1) e Linguística, Letras e Artes/ Letras/ Línguas Estrangeiras Modernas (1).

Provas estão previstas para acontecerem entre os dias 24 a 26 de maio de 2019. O certame é válido pelo período de um ano, com a possibilidade de prorrogação por tempo semelhante caso seja necessário.
 

 

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