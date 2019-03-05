Resultado da 2ª fase de concurso da SED para professores está disponível

Os candidatos ao concurso do governo do Estado para professor já podem conferir o resultado na área restrita desde inicio da tarde desta terça-feira (5). De um total de 14.370 inscritos, só 73 passaram para a segunda fase, que foi realizada no dia 17 de fevereiro.

O nome dos aprovados ainda deve ser publicado no Diário Oficial, mas o resultado da segunda fase pode ser conferido na área restrita de cada candidato no site da FunRio.

A prova do concurso que ofertava mil vagas e teve 14.370 inscritos foi realizada em 16 de dezembro de 2018. Em 30 de janeiro, foi publicado o resultado com apenas 73 aprovados. O governo aponta que não houve irregularidade e prosseguiu em fevereiro com 75 candidatos, mais dois foram aprovados após o período de recurso, com a segunda fase.

As demais vagas devem ser preenchidas com lançamento de novo edital. O promotor Marcos Alex Vera de Oliveira, da 30ª Promotoria do Patrimônio Público de Campo Grande, solicita ao reitor da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso de Sul) Marcelo Turine que seja designado corpo técnico para analisar o conteúdo do caderno de prova aplicada na 1ª fase do concurso.

O procedimento para apurar eventuais irregularidades foi aberto em 19 de dezembro, após a promotoria receber 257 reclamações em dois dias.