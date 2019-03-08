Com vagas em Aquidauana, IFMS divulga última lista de espera do Sisu

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou nesta quinta-feira (7) o resultado final e convocação para matrícula das vagas remanescentes do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) para ingresso em cursos de graduação da instituição.

Pata ter acesso a lista basta entrar no portal do IFMS ( www.ifms.edu.br ) . Os candidatos listados como “Apto à matrícula” estão dentro do número de vagas não preenchidas e deverão manifestar interesse e realizar a matrícula mediante a apresentação da documentação solicitada. Os candidatos assinalados como “Lista de espera” só efetuarão matrícula caso existam vagas não ocupadas pelos aptos.

A matrícula respeitará o número de vagas não ocupadas, a classificação dos que manifestarem interesse e a ordem das cotas, portanto, esses candidatos devem estar munidos da documentação solicitada para a matrícula.

Aqueles que não são residentes e domiciliados na área de abrangência do campus para o qual concorrem à vaga e que tiveram a sua manifestação de interesse via e-mail deferida deverão se matricular até 11 de março.

Ensino superior – Foram ofertadas vagas em cursos de graduação de licenciatura, bacharelado e tecnologia em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2019.

Mais informações sobre o ensino superior do IFMS estão disponíveis na página dos Cursos de Graduação.