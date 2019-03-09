UFMS de Aquidauana resultado e matrícula são divulgados

Já estão disponíveis os editais com o resultado final e convocação para matrícula dos candidatos selecionados para as vagas remanescentes 2019 da UFMS.

No Câmpus de Aquidauana (CPAQ), foram disponibilizadas 59 vagas, entre os curso de Letras – Português/Espanhol (6), Letras – Português/Inglês (6), História (7), Geografia – Licenciatura (9), Ciências Biológicas (4), Matemática (7), Geografia – Bacharelado (13) e Pedagogia (7).

O período da matrícula está marcado para os dias 11, 12, 13 e 14 de março, das 7h30min às 10h30min ou das 13h30min às 16h30min, na Secretaria Acadêmica do Câmpus de Aquidauana, localizada na unidade II, rua Oscar Trindade de Barros, 740, bairro Serraria.

Os candidatos autodeclarados pretos, pardos ou pessoa com deficiência (PcD) também devem ficar atentos às datas das bancas de avaliação da veracidade da autodeclaração, disponíveis no edital abaixo.

Para quaisquer dúvidas, entre em contato com a Secretaria Acadêmica, pelo número: 3241-0415.