UFMS de Aquidauana resultado e matrícula são divulgados

Educação
Já estão disponíveis os editais com o resultado final e convocação para matrícula dos candidatos selecionados para as vagas remanescentes 2019 da UFMS.
No Câmpus de Aquidauana (CPAQ), foram disponibilizadas 59 vagas, entre os curso de Letras – Português/Espanhol (6), Letras – Português/Inglês (6), História (7), Geografia – Licenciatura (9), Ciências Biológicas (4), Matemática (7), Geografia – Bacharelado (13) e Pedagogia (7).
O período da matrícula está marcado para os dias 11, 12, 13 e 14 de março, das 7h30min às 10h30min ou das 13h30min às 16h30min, na Secretaria Acadêmica do Câmpus de Aquidauana, localizada na unidade II, rua Oscar Trindade de Barros, 740, bairro Serraria.
Os candidatos autodeclarados pretos, pardos ou pessoa com deficiência (PcD) também devem ficar atentos às datas das bancas de avaliação da veracidade da autodeclaração, disponíveis no edital abaixo.
Para quaisquer dúvidas, entre em contato com a Secretaria Acadêmica, pelo número: 3241-0415.
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS