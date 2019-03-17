Prazo de inscrição para concurso com salário de até R$ 9,6 mil termina hoje

O prazo de inscrição do concurso para professores da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) termina neste domingo (17). Estão sendo ofertadas vagas em diversas áreas com remuneração de até R$ 9,6 mil.

Conforme divulgado no edital, a universidade está oferecendo 41 vagas distribuídas nos campus de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.concursos.ufms.br. As provas estão previstas para o dia 24 a 26 de maio. A taxa de inscrição, no valor de R$ 250, pode ser paga até amanhã (18).

Vagas - As oportunidades estão distribuídas entre as áreas de Ciências Humanas/ Educação/ Fundamentos da Educação (1); Linguística, Letras e Artes/ Letras/ Línguas Estrangeiras Modernas

- Língua Espanhola (1); Linguística, Letras e Artes/ Letras/ Línguas Estrangeiras Modernas - Língua Inglesa (1); Ciências Humanas/ Filosofia/ História da Filosofia - Contemporânea (1); Ciências Humanas/ Filosofia/ História da Filosofia - Geral e Ensino de Filosofia (1); Ciências Exatas e da Terra/ Ciência da Computação/ Metodologia e Técnicas da Computação Engenharia de Software (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Arquitetura e Urbanismo/ Projeto de Arquitetura e Urbanismo (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Clínica Médica (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Administração/ Administração de Setores Específicos (1); Linguística, Letras e Artes / Letras/ Línguas Estrangeiras Modernas - Língua Inglesa (1); Ciências da Saúde/ Enfermagem (1); Ciências da Saúde/ Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Direito/ Direito Privado (2); Ciências Sociais Aplicadas/ Direito/ Direito Público (3).

Também há vagas para Linguística, Letras e Artes/ Linguística (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Administração/ Administração de Empresas (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Arquitetura e Urbanismo/ Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo (2); Ciências Sociais Aplicadas/ Arquitetura e Urbanismo/ Projeto de Arquitetura e Urbanismo (2); Ciências Sociais Aplicadas/ Arquitetura e Urbanismo/ Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo (2); Ciências Humanas/ História/ História do Brasil - Ensino de História e Cultura Afro-brasileira (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Administração/ Ciências Contábeis (1); Ciências Humanas/ Educação/ Ensino-Aprendizagem (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Cirurgia - Cirurgia Geral (2); Ciências da Saúde/ Medicina/ Clínica Médica (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Clínica Médica - Ortopedia (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Clínica Médica - Pediatria (4); Ciências da Saúde/ Medicina/ Psiquiatria (2); Ciências Sociais Aplicadas/ Administração/ Ciências Contábeis (1) e Linguística, Letras e Artes/ Letras/ Línguas Estrangeiras Modernas (1). (Veja o edital / retificação I / retificação II / retificação III / retificação IV).