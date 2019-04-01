Semana começa com 10 concursos abertos em MS

A primeira semana de abril começa com dez concursos abertos. Ao todo são 25 vagas com remunerações que variam entre R$ 520 para estágiários e R$ 10 mil para cargo de procurador geral do município de Campo Grande.

CREF - O Conselho Regional de Educação Física abriu concurso público com 70 vagas para formação de cadastro reserva. As fases do certame serão realizadas nas cidades de Campo Grande e Dourados.

As oportunidades são para as funções de assistente administrativo e agente de orientação e fiscalização. Os profissionais vão atuar em jornadas de 40h semanais com salários que variam de R$ 1.925,00 a R$ 4.016,00. As taxas de participação têm dois valores, sendo R$ 37 para candidatos de nível médio e R$ 52 para candidatos de nível superior.

As inscrições terminam no 15 de abril e devem ser realizadas pelo site www.quadrix.org.br. As provas estão previstas para o dia 19 de maio. A validade do concurso público é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final.

(veja o edital)

Estágio - A procuradoria-geral da Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso do Sul abriu processo seletivo para contratar dez estagiários de Direito. Os selecionados às vagas disponíveis, matriculados, no mínimo, no 3º semestre do curso, vão receber bolsa-estágio de R$ 520,00, mais auxílio-transporte de R$ 6,00 em regime de 30h semanais.

As inscrições vão até dia 30 de abril e formulário deve ser entregue na Procuradoria da Fazenda Nacional na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 3, Parque dos Poderes, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h. A taxa de participação corresponderá a 1 kg de alimento não perecível.

(veja do edital)

Campo Grande- A prefeitura de Campo Grande abriu concurso com 10 vagas para auditor fiscal da Receita Municipal. As inscrições vão até dia 15 de abril.

São 40 horas semanais para remuneração no valor de R$ 9.833,53. A prova objetiva será realizada na data provável de 26 de junho de 2019, das 8h às 13h, os locais serão publicados em edital específico.

(veja edital e retificação já publicadas).

Campo Grande - A Prefeitura de Campo Grande também abriu concurso com 10 vagas para procurador geral do município. O período de trabalho é de 40h semanais com renumeração a ser recebida pelo candidato aprovado no valor de R$ 10.020,58.

O candidato deve ter diploma de bacharel em direito e inscrição na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). As inscrições vão até 11 de abril de 2019, no site www.cebraspe.org.br . A taxa de inscrição custa R$ 200.

(Acesse o edital)

Amambai - A Prefeitura Municipal de Amambai está com inscrições abertas de processo seletivo de conselheiro tutelares, sendo uma vaga para titular e cinco para membros suplentes. Os salários são de R$ 2.131,80. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 5 de abril das 7h às 13h, na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na rua Marechal Deodoro, nº 724, Centro.

(veja o edital)

UFMS – A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul abriu 5 concursos. Os certames somam 25 vagas e os salários passam de R$ 6,2 mil. Todas as vagas são para professores substitutos.

Todas as remunerações variam de acordo com o grau de titulação do candidato e carga horária, indo de R$ 2.671,66 a R$ 6.244,68. Os profissionais atuarão em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas.

Inscrições para 18 vagas se encerram no dia 3 de abril. As inscrições para seis vagas se encerram nesta segunda-feira (1º) e uma vaga para Três Lagoas se encerra nesta terça-feira (2).

(Confira os editais)