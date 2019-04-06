Sorteio de reserva de vagas do Pró-Estágio será na segunda

Oportunidade
Na próxima segunda, 8, será realizado sorteio de vagas reservadas aos estudantes inscritos como Negros e Pessoas com Deficiência (PCD) para a seleção de estagiários do programa Pró-Estágio. A sessão pública será às 8h30 na sala de Atos da Reitoria.
Segundo a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, 98 vagas serão abertas para o programa. Desse total, 10% serão reservadas para estudantes inscritos como PCD e 30%, como Negros.
A vaga reservada poderá ser destinada à ampla concorrência, se não houver estudante habilitado ou inscrito.
O edital para a seleção do Pró-Estágio deverá ser aberto na próxima semana.
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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