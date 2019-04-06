Sorteio de reserva de vagas do Pró-Estágio será na segunda

Na próxima segunda, 8, será realizado sorteio de vagas reservadas aos estudantes inscritos como Negros e Pessoas com Deficiência (PCD) para a seleção de estagiários do programa Pró-Estágio. A sessão pública será às 8h30 na sala de Atos da Reitoria.

Segundo a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, 98 vagas serão abertas para o programa. Desse total, 10% serão reservadas para estudantes inscritos como PCD e 30%, como Negros.

A vaga reservada poderá ser destinada à ampla concorrência, se não houver estudante habilitado ou inscrito.

O edital para a seleção do Pró-Estágio deverá ser aberto na próxima semana.