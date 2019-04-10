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Educação

Ministro da Educação anuncia novos secretários

Thailla Torres

Publicado em 10/04/2019 às 16:41

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O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou hoje (10) os novos secretários que vão compor a equipe do Ministério da Educação (MEC). Haverá mudanças na maior parte das secretarias.

De acordo com nota divulgada pelo MEC, chefiará a Secretaria Executiva Antonio Paulo Vogel de Medeiros. O novo secretário executivo adjunto será Rodrigo Cota. A Secretaria de Educação Superior será chefiada por Arnaldo Barbosa de Lima Junior e a Secretaria de Educação Básica, por Janio Carlos Endo Macedo.

Para a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, foi escolhido Silvio José Cecchi. A Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica será comandada por Ariosto Antunes Culau.

Permanecem noc cargos os titulates da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, Bernardo Goytacazes de Araujo, e de Alfabetização, Carlos Francisco Nadalim. A Secretaria de Alfabetização é responsável pela elaboração de uma Política Nacional de Alfabetização, meta estipulada para o MEC para os 100 dias de governo do presidente Jair Bolsonaro.

Estão entre os novos secretários: Secretário executivo, Antonio Paulo Vogel de Medeiros; Secretário executivo adjunto, Rodrigo Cota; Secretário de Educação Básica, Janio Carlos Endo Macedo; Secretário de Educação Superior, Arnaldo Barbosa de Lima Junior; Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Silvio José Cecchi e Secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Ariosto Antunes Culau.

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