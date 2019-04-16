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Acadêmico de Corumbá representa região em conferência na Harvard, nos EUA

O estudante de direito foi escolhido embaixador entre 7 mil candidatos

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/04/2019 às 09:38

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Eros Frederico da Silva, 21 anos, acadêmico do sétimo semestre do curso de Direito da UFMS, campus do Pantanal, em Corumbá. O jovem hoje já tem um currículo invejável e a experiência única de se tornar um dos dez embaixadores do Brasil de 2019, representando a região Centro-Oeste durante o evento Brazil Conference at Harvard & Mit, que aconteceu nos Estados Unidos, entre os dias 5 e 7 desse mês.

O painel de discussões foi mediado pelo apresentador da TV Globo, Luciano Huck. O evento foi organizado pelos estudantes brasileiros da região de Boston e teve a missão de discutir, entre o maior números pessoas, as diferentes perspectivas e soluções para os problemas atuais do Brasil, bem como trazer o resultado dessas reflexões para as pessoas aqui do país.

No âmbito do Brazil Conference, há o Programa de Embaixadores, em que são selecionados dez universitários do Brasil (dois de cada região do Brasil) que foram à Harvard e MIT dialogar e presenciar todo o debate com a missão de trazer tudo que foi apreendido lá e trazer os conhecimentos adquiridos para diversas regiões do Brasil.

Papel - Eros conta que cada embaixador tem a obrigação de organizar Centros-Regionais, que são como “minis Brazil Conference”, com o intuito de trazer toda discussão para cada localidade. “Para ser selecionado, passei por um processso com mais de 7 mil pessoas e neste processo certo que o mais foi levado em consideração foram nossos projetos e como estamos contribuindo para um futuro melhor para o Brasil”, explica.

Pergunto a Eros como um estudante de Corumbá se tornou embaixador da região Centro-Oeste para a conferência internacional de 2019, o que amplia a representatividade da região do Pantanal. “Sou apaixonado por ciência, e por isso me envolvo em diversos projetos científicos e de divulgação científica. Em 2017 e 2018, tive a oportunidade de participar de alguns científicos fora do país e nestes eventos conheci pessoas que se tornaram amigos e partes do meu networking. Assim, por conta desta rede de contato e de busca ativa em redes científicas e sociais pude conhecer o evento”, relata.

Dessa maneira, o jovem acadêmico afirma que sua principal motivação para participar do processo seletivo da Brazil Conference, nos Estados Unidos, foi tanto o aspecto da diversidade de culturas, pensamentos e opiniões, quanto o caráter científico do evento.

Sob os pilares de estabelecer um espaço plural para o debate e a criação de ideias sobre o nosso país, estendendo-o ao maior número possível de pessoas, a conferência, segundo o acadêmico, possibilitou que os jovens discutissem o passado, o presente e, principalmente, o futuro do país. “A possibilidade de poder debater com as maiores mentes pensantes do Brasil me motivou bastante. Acredito que o debate com pluralidade de pensamentos, baseados em evidências científicas são capazes de solucionar (ou ao menos amenizar) os problemas da sociedade.”

Próximos passos - Agora Eros pretende trazer o conhecimento adquirido e dar continuidade ao debate realizado na Conferência após retornar ao Brasil. “Esperamos que os Embaixadores multipliquem o conhecimento adquirido na Conferência entre jovens brasileiros, organizando palestras e painéis de discussão em suas respectivas instituições, dentre outras iniciativas pré-aprovadas pela organização da Brazil Conference”, finalizou.

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