Acadêmico de Corumbá representa região em conferência na Harvard, nos EUA

Eros Frederico da Silva, 21 anos, acadêmico do sétimo semestre do curso de Direito da UFMS, campus do Pantanal, em Corumbá. O jovem hoje já tem um currículo invejável e a experiência única de se tornar um dos dez embaixadores do Brasil de 2019, representando a região Centro-Oeste durante o evento Brazil Conference at Harvard & Mit, que aconteceu nos Estados Unidos, entre os dias 5 e 7 desse mês.

O painel de discussões foi mediado pelo apresentador da TV Globo, Luciano Huck. O evento foi organizado pelos estudantes brasileiros da região de Boston e teve a missão de discutir, entre o maior números pessoas, as diferentes perspectivas e soluções para os problemas atuais do Brasil, bem como trazer o resultado dessas reflexões para as pessoas aqui do país.

No âmbito do Brazil Conference, há o Programa de Embaixadores, em que são selecionados dez universitários do Brasil (dois de cada região do Brasil) que foram à Harvard e MIT dialogar e presenciar todo o debate com a missão de trazer tudo que foi apreendido lá e trazer os conhecimentos adquiridos para diversas regiões do Brasil.

Papel - Eros conta que cada embaixador tem a obrigação de organizar Centros-Regionais, que são como “minis Brazil Conference”, com o intuito de trazer toda discussão para cada localidade. “Para ser selecionado, passei por um processso com mais de 7 mil pessoas e neste processo certo que o mais foi levado em consideração foram nossos projetos e como estamos contribuindo para um futuro melhor para o Brasil”, explica.

Pergunto a Eros como um estudante de Corumbá se tornou embaixador da região Centro-Oeste para a conferência internacional de 2019, o que amplia a representatividade da região do Pantanal. “Sou apaixonado por ciência, e por isso me envolvo em diversos projetos científicos e de divulgação científica. Em 2017 e 2018, tive a oportunidade de participar de alguns científicos fora do país e nestes eventos conheci pessoas que se tornaram amigos e partes do meu networking. Assim, por conta desta rede de contato e de busca ativa em redes científicas e sociais pude conhecer o evento”, relata.

Dessa maneira, o jovem acadêmico afirma que sua principal motivação para participar do processo seletivo da Brazil Conference, nos Estados Unidos, foi tanto o aspecto da diversidade de culturas, pensamentos e opiniões, quanto o caráter científico do evento.

Sob os pilares de estabelecer um espaço plural para o debate e a criação de ideias sobre o nosso país, estendendo-o ao maior número possível de pessoas, a conferência, segundo o acadêmico, possibilitou que os jovens discutissem o passado, o presente e, principalmente, o futuro do país. “A possibilidade de poder debater com as maiores mentes pensantes do Brasil me motivou bastante. Acredito que o debate com pluralidade de pensamentos, baseados em evidências científicas são capazes de solucionar (ou ao menos amenizar) os problemas da sociedade.”

Próximos passos - Agora Eros pretende trazer o conhecimento adquirido e dar continuidade ao debate realizado na Conferência após retornar ao Brasil. “Esperamos que os Embaixadores multipliquem o conhecimento adquirido na Conferência entre jovens brasileiros, organizando palestras e painéis de discussão em suas respectivas instituições, dentre outras iniciativas pré-aprovadas pela organização da Brazil Conference”, finalizou.