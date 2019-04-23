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Começa no dia 29 inscrições para Vale Universidade Indígena

Pode se inscrever no programa o acadêmico com renda familiar de até três salários mínimos e que seja de família indígena

Thailla Torres

Publicado em 23/04/2019 às 15:48

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Foi divulgado o prazo de inscrições para o programa Vale Universidade Indígena. O programa dá oportunidades para acadêmicos indígenas na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) com vagas e concessão de benefício.

Pode se inscrever no programa o acadêmico com renda familiar de até três salários mínimos, que seja de família indígena, sem outro curso graduação de nível superior e deve estar matriculado nos cursos de graduação presencial da UEMS. Após entrar no programa, o estudante deve comprovar a frequência regular de no mínimo 80% das aulas.

Para participar, o candidato deve se inscrever no site da Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho) das 8h da próxima segunda-feira (29) até as 16h do dia 17 de maio.

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