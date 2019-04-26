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Prêmio MPT nas Escolas capacita professores e coordenadores de Corumbá

Thailla Torres

Publicado em 26/04/2019 às 15:51

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Professores e coordenadores da Rede Municipal de Ensino (REME) participaram de reunião, na manhã desta sexta-feira, 26 de abril, para discutir o desenvolvimento da edição 2019 do projeto MPT nas Escolas.

Além da entrega do material pedagógico, a reunião apresentou informações sobre como abordar o assunto em sala de aula e como planejar ações com foco na prevenção do Trabalho Infantil através de palestras, oficinas, fóruns de discussão, passeatas e exposições, por exemplo. Em salas de aula, alunos são desafiados a explorar a criatividade para retratar situações que configuram trabalho infantil.

O objetivo do projeto é sensibilizar a comunidade escolar e os diversos segmentos da sociedade em geral sobre o cuidado e a proteção das crianças e adolescentes, proporcionando reflexões e ações sobre o tema e os direitos fundamentais dos mesmos, constituindo-se como referência de boa prática de prevenção e combate ao trabalho Infantil.

Em 2019, o projeto MPT na Escola terá a participação de 17 escolas municipais urbanas e rurais e em torno de 1.200 estudantes envolvidos. Os alunos desenvolverão trabalhos que participarão da seletiva municipal do prêmio MPT nas Escolas. Os selecionados serão encaminhados para a etapa estadual. Caso sejam escolhidos, os trabalhos serão encaminhados para a seletiva nacional que acontece todos os anos em Brasília. As categorias de 2019 são desenho em papel cartolina, conto, poesia, curta-metragem e música.

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