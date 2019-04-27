Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:21

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Uems abre inscrições para cursos de capacitação em educação a distância

Thailla Torres

Publicado em 27/04/2019 às 11:01

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de capacitação na modalidade de EAD (Ensino a Distância). As capacitações são destinadas tanto para a comunidade acadêmica da universidade quanto para a comunidade externa. As inscrições vão até 03 de maio.

As duas opções de capacitação são: Módulo I - Fundamentos da Educação a Distância; e o Módulo II - Formação: Operacionalização Básica do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Plataforma Moodle. Será fornecido um certificado com as respectivas cargas horárias aos participantes que realizarem todas as atividades solicitadas.

Módulo I - “Fundamentos da Educação a Distância” serão apresentados os aspectos sociais, culturais e históricos que estão presentes na Educação a Distância, enquanto modalidade de ensino; as diferentes ferramentas e formas de ensino-aprendizagem, mediadas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Com carga horária de 30 h. Para fazer a inscrição preencha o seguinte formulário de inscrição.

Módulo II - “Formação: Operacionalização Básica do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Plataforma Moodle” tem como pré-requisito o interessado ter feito o Módulo I com aprovação. Neste curso serão apresentadas as noções básicas de como editar uma sala virtual no ambiente Moodle, bem como a inserção e edição de suas principais ferramentas. Com carga horária de 40 h.

Para fazer a inscrição basta preencher este formulário de inscrição. Mais informações em através deste link.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo