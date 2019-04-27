Uems abre inscrições para cursos de capacitação em educação a distância

A Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de capacitação na modalidade de EAD (Ensino a Distância). As capacitações são destinadas tanto para a comunidade acadêmica da universidade quanto para a comunidade externa. As inscrições vão até 03 de maio.

As duas opções de capacitação são: Módulo I - Fundamentos da Educação a Distância; e o Módulo II - Formação: Operacionalização Básica do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Plataforma Moodle. Será fornecido um certificado com as respectivas cargas horárias aos participantes que realizarem todas as atividades solicitadas.

Módulo I - “Fundamentos da Educação a Distância” serão apresentados os aspectos sociais, culturais e históricos que estão presentes na Educação a Distância, enquanto modalidade de ensino; as diferentes ferramentas e formas de ensino-aprendizagem, mediadas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Com carga horária de 30 h. Para fazer a inscrição preencha o seguinte formulário de inscrição.

Módulo II - “Formação: Operacionalização Básica do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Plataforma Moodle” tem como pré-requisito o interessado ter feito o Módulo I com aprovação. Neste curso serão apresentadas as noções básicas de como editar uma sala virtual no ambiente Moodle, bem como a inserção e edição de suas principais ferramentas. Com carga horária de 40 h.

Para fazer a inscrição basta preencher este formulário de inscrição. Mais informações em através deste link.