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Cursinho UFMS está com inscrições abertas em Aquidauana

Os interessados devem se inscrever pela internet

Thailla Torres

Publicado em 29/04/2019 às 17:19

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Com o objetivo de preparar os candidatos interessados em ingressar no ensino superior, a UFMS está com inscrições abertas, até o dia 07 de maio, para o II Cursinho UFMS em Aquidauana. Os interessados devem se inscrever pela internet, por meio do site (clique aqui)

Podem participar da seleção os seguintes interessados: servidores, seus dependentes e colaboradores da UFMS; candidatos da comunidade externa oriundos de escola pública que concluíram o ensino médio; candidatos da comunidade externa oriundos de escola particular que concluíram o ensino médio; candidatos da comunidade externa oriundos de escola pública que estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio. Se ainda houver vagas, as mesmas serão destinadas aos alunos do 2° ano.

A previsão é de que o resultado da seleção seja divulgado no dia 08 de maio, no site do Câmpus de Aquidauana da UFMS

Os selecionados deverão efetuar sua matrícula entre os dias 08 a 17 de maio, na sala 30, unidade I do CPAQ, das 07h30 às 11h. Para efetuar sua matrícula, haverá a cobrança de uma taxa única, no valor de R$ 120,00. Não há mensalidades. O Cursinho UFMS tem a duração de 6 meses.

Serão oferecidas 45 vagas de matrículas para compor uma turma. Durante o Cursinho, serão ministradas as disciplinas de Português e Matemática, focadas em preparar os candidatos interessados em ingressar no ensino superior.

Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos pelo telefone (67) 3241-0437, de segunda a sexta-feira, nos períodos matutino e vespertino.

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