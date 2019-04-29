Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:21

Buscar

Últimas notícias
X

Bodoquena

PM ministra palestras preventivas contra o uso de drogas

As palestras foram ministradas em dois turnos matutino e vespertino, em Bodoquena

Thailla Torres

Publicado em 29/04/2019 às 15:22

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Polícia Militar de Bodoquena realizou palestras em Bodoquena como forma de prevenir e orientar crianças e adolescentes sobre os riscos com o uso de drogas.

Entre os assuntos abordados, policiais militares levaram ao público a prevenção ao uso das drogas, os tipos de droga existentes, os riscos do uso entre crianças e adolescentes, além de orientações sobre o trabalho da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas na região turística de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, o objetivo é formar parcerias entre os órgãos municipais responsáveis pelo trabalho de assistência social, assim como o CRAS , com palestras e orientações.

 “A Polícia Militar faz-se  essencial no combate a criminalidade em todas as suas formas, seja com a execução de seu dever constitucional através do policiamento ostensivo e preventivo , bem como atuando na raiz do problema  e também preservação da ordem pública”, destacou o tenente e palestrante André Luís Leonel. 

Com informações de Ricardo Flores

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo