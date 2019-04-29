PM ministra palestras preventivas contra o uso de drogas

Bodoquena
As palestras foram ministradas em dois turnos matutino e vespertino, em Bodoquena
Polícia Militar de Bodoquena realizou palestras em Bodoquena como forma de prevenir e orientar crianças e adolescentes sobre os riscos com o uso de drogas.
Entre os assuntos abordados, policiais militares levaram ao público a prevenção ao uso das drogas, os tipos de droga existentes, os riscos do uso entre crianças e adolescentes, além de orientações sobre o trabalho da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas na região turística de Mato Grosso do Sul.
De acordo com a Polícia Militar, o objetivo é formar parcerias entre os órgãos municipais responsáveis pelo trabalho de assistência social, assim como o CRAS , com palestras e orientações.
“A Polícia Militar faz-se essencial no combate a criminalidade em todas as suas formas, seja com a execução de seu dever constitucional através do policiamento ostensivo e preventivo , bem como atuando na raiz do problema e também preservação da ordem pública”, destacou o tenente e palestrante André Luís Leonel.
Com informações de Ricardo Flores
LUTO
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INFRAESTRUTURA
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