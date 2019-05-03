Corte do MEC reduz em R$ 59 milhões verba de instituições em MS

As três instituições federais de ensino em Mato Grosso do Sul vão perder R$ 59 milhões em verbas, conforme cálculo divulgado após anúncio do corte de 30% promovido pelo MEC (Ministério da Educação).

O anúncio do corte foi feito pelo secretário de Educação Superior do MEC, Arnaldo Barbosa de Lima Junior. Essa redução faz parte de grande contingenciamento de R$ 30 bilhões previstos pelo governo federal de R$ 30 bilhões.

O corte na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) foi calculado em R$ 29,7.

Em nota, o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou que o percentual significa corte de R$ 16,948 milhões dos R$ 40,356 milhões previstos na LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2019.

Na UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), a decisão irá representar R$ 12,4 milhões a menos, montante que seria usado em custeio e investimento.