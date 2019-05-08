MPF abre seleção de voluntários para atuar em 4 cidades do Estado

O MPF-MS (Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul) abriu nesta terça-feira (07) processo para seleção de voluntários nas áreas de Direito e Antropologia, para atuação em Corumbá e em outras três cidades do Estado.

O serviço voluntário é aberto a estudantes que estejam cursando ou tenham concluído curso superior e não inclui remuneração nem indenização de qualquer espécie. São ofertadas 11 vagas nas unidades do MPF nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Este é o 1º Processo Público de Recrutamento e Seleção para o serviço voluntário de 2019.

As inscrições seguem até 19 de maio e devem ser encaminhados por e-mail para prms-digep@mpf.mp.br, acompanhadas do formulário específico devidamente preenchido e com os documentos requisitados no edital.

Mais informações podem ser adquiridas com a Divisão de Gestão de Pessoas do Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul, pelo telefone (67) 3312-7203. O edital de seleção pode ser acessado através deste link.