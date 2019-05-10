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Alunos da UFMS visitam Bonito e aprendem sobre saneamento básico e ambiental

Renan Nucci

Publicado em 10/05/2019 às 10:17

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Para aprender na prática sobre aspectos ambientais da região, alunos de três cursos do Câmpus de Aquidauana da UFMS realizaram, no dia 07 de maio, importantes visitas técnicas.

Matriculados na disciplina de Saneamento Básico e Ambiental e orientados pela Profa. Lucy Ribeiro Ayach, os alunos dos cursos de Geografia Bacharelado, Geografia Licenciatura e de Biologia realizaram diversas visitas técnicas no município de Bonito-MS.

A atividade tinha como objetivo proporcionar ao acadêmico o conhecimento prático sobre o sistema de captação, tratamento e destinação do esgotamento sanitário da cidade de Bonito, além de analisar o processo de abastecimento da água para consumo humano e compreender os aspectos físicos, sociais, ambientais e políticos do saneamento básico.

A programação da visita contou com uma palestra com o Secretário Municipal de Meio Ambiente de Bonito, que falou sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos no município e demais projetos ambientais, os quais consistem em um grande desafio à administração pública. A palestra incluiu uma visita à destinação final dos resíduos sólidos, que atualmente é disposto a céu aberto (lixão), com projeto de transformação em aterro controlado.

Também foi realizada uma visita técnica à Empresa Sanesul, responsável pelo saneamento básico do município, para conhecimento do processo de captação, tratamento e distribuição de água, que possui a peculiaridade de utilizar apenas a água subterrânea para abastecimento público. Em seguida, foi realizada uma visita à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Bonito, também de responsabilidade da Sanesul, onde técnicos da área explicaram e demonstraram todo o processo de tratamento do esgoto.

Ao final das atividades, os alunos passaram a analisar os dados e relatar suas conclusões, através das informações colhidas e do aporte teórico e considerando a hidrogeomorfologia e a fragilidade do ambiente cárstico da região da Serra da Bodoquena.

Segundo a Profa. Lucy, os objetivos foram alcançados: “parabenizamos a participação dos alunos e ressaltamos que é primordial a realização de aulas de campo e visitas técnicas para a qualidade da formação profissional, principalmente nas áreas de Geografia e Biologia. Tudo isso também auxilia na ampliação da visão de possibilidades de atuação dos futuros profissionais. Os objetivos da visita foram atingidos”.

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