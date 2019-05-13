Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:24

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Atendido pela Educação Especial da SED, estudante da Rede Estadual de Ensino é aprovado em curso de Biomedicina

Deficiente auditivo com implante coclear, o jovem de 17 anos concluiu o Ensino Médio na REE, ainda em 2018, e ingressou na universidade por meio da nota do Enem.

Renan Nucci

Publicado em 13/05/2019 às 11:12

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Às portas da vida adulta, os desafios para a conclusão do Ensino médio e ingresso na universidade são muitos. A determinação dos estudantes, o apoio dos familiares e o engajamento dos profissionais envolvidos nesse processo são fatores determinantes para o sucesso do adolescente e, quando esse contexto se soma à uma deficiência relacionada à audiocomunicação, as conquistas se tornam ainda maiores.

A trajetória de Douglas Vieira Zerial, de 17 anos, até a conclusão dos estudos não foi simples. Deficiente auditivo com implante coclear, o jovem concluiu os estudos na Escola Estadual Profª. Flavina Maria da Silva, localizada no Jardim Botafogo, em Campo Grande, e conseguiu ir além: com o ingresso na faculdade ele segue em busca de novas conquistas, agora na na vida acadêmica. Com a nota obtida no Enem, ele conquistou a vaga para o curso de Biomedicina em uma instituição de ensino superior da Capital.

Para atingir essa importante marca, Douglas contou com a ajuda do Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação (Ceada), vinculado à Coordenadoria de Políticas para Educação Especial (Copesp), responsável pelo atendimento Educacional Especializado (AEE) em Língua Portuguesa, para estudantes deficientes auditivos da Rede Estadual de Ensino (REE). Somente em 2018, o Centro atendeu 42 estudantes com deficiência auditiva, com atividades que envolvem leitura, interpretação e também a produção textual. “No começo, tinha grande dificuldade nas matérias de Língua Portuguesa e Redação, então me encaminharam para o atendimento especializado no Ceada. (…) Fui bem recebido pela coordenação e pela professora, que me ajudaram no período de permanência no Centro”, disse o estudante.

De acordo com dados de 2017, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 9,7 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva. O número representa pouco mais de 5,1% da população do País. Desse total, quase 1 milhão são crianças e jovens até 19 anos.

Para a gerente pedagógica do Ceada, Rosângela da Costa Pereira Mariano, o resultado é uma amostra do sucesso no trabalho realizado durante o período que o estudante foi atendido pelo Centro. “A equipe do Ceada comemorou, e muito, o resultado do Douglas. Durante pouco mais de um ano, ele frequentou o Atendimento Educacional Especializado, no período de agosto de 2017 até dezembro de 2018, e o testemunho dele é uma prova de que esse atendimento foi primordial para o bom desempenho”, disse.

Com o curso já em andamento desde início de 2019, o estudante votou agradecer pelo atendimento recebido no Centro. “Muito obrigado a todos que acreditaram que eu iria realizar o meu sonho de cursar a faculdade. A ajuda foi de grande valia para minha formação e só tenho gratidão pelas professoras, equipe em geral e todos que fazem parte do Ceada”, concluiu Douglas.

O Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação (Ceada) fica na rua Antônio da Silva Vendas, 159 – Jardim Bela Vista – Campo Grande (MS), e atende os estudantes da Rede Estadual de Ensino de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo