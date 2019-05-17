Prazo de inscrição para processo seletivo com 17 vagas para perito termina hoje

Termina nesta sexta-feira (17) o prazo de inscrição do processo seletivo da Receita Federal, que oferece 17 vagas para perito. Os selecionados atuarão em Corumbá, cidade distante a 426 quilômetros de Campo Grande.

Os candidatos deverão ter formação em Engenharia de Minas, Engenharia Metalúrgica ou Geologia; Engenharia Mecânica; Engenharia Elétrica; Engenharia ou Licenciatura em Química; Engenharia Agrônoma ou Engenharia Agrícola ou Engenharia de Tecnologia de Alimentos.

As inscrições devem ser realizadas do dia 6 de maio de 2019 até o dia 17 de maio de 2019, das 13h30 às 17h30, no gabinete da alfândega da Receita Federal em Corumbá, Rua Cuiabá nº 581, Centro, Corumbá.