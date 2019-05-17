Prazo de inscrição para processo seletivo com 17 vagas para perito termina hoje

Corumbá
Termina nesta sexta-feira (17) o prazo de inscrição do processo seletivo da Receita Federal, que oferece 17 vagas para perito. Os selecionados atuarão em Corumbá, cidade distante a 426 quilômetros de Campo Grande.
Os candidatos deverão ter formação em Engenharia de Minas, Engenharia Metalúrgica ou Geologia; Engenharia Mecânica; Engenharia Elétrica; Engenharia ou Licenciatura em Química; Engenharia Agrônoma ou Engenharia Agrícola ou Engenharia de Tecnologia de Alimentos.
As inscrições devem ser realizadas do dia 6 de maio de 2019 até o dia 17 de maio de 2019, das 13h30 às 17h30, no gabinete da alfândega da Receita Federal em Corumbá, Rua Cuiabá nº 581, Centro, Corumbá.
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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