Semana começa com oito concursos abertos e salários de R$ 8,8 mil em MS

A semana começa com oito concursos abertos em Mato Grosso do Sul e dois processos seletivos para estagiários. Estão sendo oferecidas mais de 180 vagas com remuneração de até R$ 8,8 mil.

Conselho Tutelar - O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente está com inscrições abertas para processo seletivo de conselheiros em quatro cidades.

Em Eldorado estão sendo oferecidas cinco vagas. As inscrições devem ser realizadas até o dia 24 de maio, das 8h às 10h e das 13h às 15h, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Rua Nicolau Ritter.

Bodoquena - Também estão sendo oferecidas cinco vagas para contratação membros do Conselho Tutelar, titulares e suplentes.

As inscrições podem ser efetuadas a partir do dia 1º de maio de 2019, até o dia 31 de maio de 2019, das 7h às 11h, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Manoel de Pinho, nº 907, Centro, Bodoquena - MS.

Batayporã - Na cidade também estão sendo oferecidas cinco vagas. Para realizar as inscrições os candidatos devem ir pessoalmente na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica na Avenida Brasil, nº 1069, Centro, das 8h às 11h, entre 22 a 24 de maio de 2019.

Brasilândia - As inscrições para as cinco vagas oferecidas na cidade podem ser efetuadas no período de 20 a 31 de maio de 2019, das 9h às 13h, pessoalmente na Secretaria Municipal de Assistência Social, situado na Rua Bartolomeu Viana Cavalcanti, nº 461, Bairro Jardim Camargo.

Os profissionais que forem efetivados terão quer cumprir a carga horária de 40 horas semanais, como também aos mesmos períodos de plantão ou sobreaviso, sendo vedado qualquer tratamento desigual.

Conforme o edital, serão oferecidas 113 vagas distribuídas nos cargos de Advogado (2); Agente de Controle de Endemias (1); Agente de Educação Infantil (5); Agente de Merenda (3); Agente de Serviços Auxiliares e I e II (11); Artífice de Hidráulica e Esgoto (4); Assistente Social (1); Auditor em Saúde Publica (2); Auxiliar de Consultório Dentário (1); Auxiliar de Enfermagem (1); Cirurgião Dentista (1); Contador (1); Controlador Geral Interno (1); Coveiro (1); Eletricista Predial (1); Enfermeiro (2); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Florestal (1); Escriturário (6); Fiscal de Tributos Municipais (2); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Fonoaudiólogo (1); Jardineiro (1); Lavador (1); Lubrificador (1) e Mecânico (1).

Também há vagas para Médico de Estratégia de Saúde da Família (5); Médico Especialista - Cardiologista (1); Médico Especialista - Ortopedista (1); Médico Especialista - Psiquiatra (1); Motorista de Ambulância e Motorista Escolar (11); Motorista de Caminhão (1); Nutricionista (1); Operador de Atendimento de Aeroporto (1); Operador de Maquinas Pesadas - motonivelador (2); Operador de Pá Carregadeira (2); Operador de Patrola (2); Operador de Trator (2); Ouvidor (1); Professor de Artes (1); Professor de Educação Infantil (7); Professor de Geografia (1); Professor de Séries Iniciais (5); Psicólogo (1); Recepcionista (3); Técnico Contábil (3); Técnico de esportes (1); Tesoureiro Auxiliar (1) e Vigia (5).

Os selecionados cumprirão jornada de trabalho de 20h a 40h semanais, dependendo do cargo. A remuneração varia entre R$ 998,00 e R$ 8.891,85.

Os interessados poderão se inscrever no processo seletivo a partir das 9h do dia 13 de maio até o dia 4 de junho de 2019, por meio do endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br.

Guia Lopes da Laguna - A Prefeitura de Guia Lopes da Laguna abriu processo seletivo para a contratação Técnico de Laboratório. O candidato selecionado cumprirá carga horária de 40h semanais. A remuneração é de R$ 1.124,03.

As inscrições podem ser feitas a partir de hoje até o dia 24 de maio de 2019, no horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Administração, das 7h às 13h (horário oficial do município), localizada na Rua Adalberto de Menezes, nº 208.

Sete Quedas - O município está com inscrições abertas para o processo seletivo à contratação temporária de Assistente Social e Psicólogo.

O candidato deve possuir curso superior completo e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. O candidato selecionado será contratado em regime de 40 horas semanais com remuneração. de R$ 3.200,00.

As inscrições devem ser realizadas no período de 20 a 24 de maio de 2019, das 8h às 11h e das 13h às 16h, na Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Monteiro Lobato, nº 749, Centro.

Taquarussu - A Prefeitura Municipal de Taquarussu está com inscrições abertas para a contratação de professor substituto de Educação Física.

As inscrições nesta seleção podem ser feitas até às 13h do dia 21 de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico docs.google.com.

Estágio

MPMS - O Ministério Público de Mato Grosso do Sul é outro órgão que está com inscrições abertas de processo seletivo para contratar estagiários. As vagas são destinadas a estudantes de nível superior e médio, com bolsas de até R$ 1,8 mil. As inscrições devem ser realizadas até o dia 23 de junho pelo site www.fapec.org.

PEG-MS - A Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul abre, na terça-feira (14), o prazo de inscrições do processo seletivo de acadêmicos de Direito para composição de cadastro de reserva do Programa de Estágio Remunerado na modalidade.

O estágio poderá ser exercido nas unidades da Procuradoria- Geral do Estado de Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

As inscrições podem ser realizadas no período de 14 a 23 de maio de 2019. Mais informações