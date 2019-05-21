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IFMS prorroga prazo de inscrições para cursos técnicos a distância

São ofertadas 620 vagas para os cursos técnicos em Administração, Edificações e Manutenção e Suporte em Informática em dez municípios.

Thailla Torres

Publicado em 21/05/2019 às 17:49

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O prazo de inscrições no processo seletivo para ingresso em cursos técnicos subsequentes a distância do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) foi prorrogado até domingo, 26. O único requisito é ter o ensino médio completo.

São oferecidas 620 vagas para os cursos técnicos em Administração, Edificações e Manutenção e Suporte em Informática nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Camapuã, Corumbá, Itaporã, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes e Ponta Porã.

Metade das vagas ofertadas é reservada aos candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, onde estão publicados todos os editais do processo seletivo.

Seleção - Será feita por meio de sorteio eletrônico no dia 7 de junho, na reitoria do IFMS, em Campo Grande.

A previsão é que o resultado do sorteio seja divulgado no dia 10 de junho. A divulgação da primeira chamada está prevista para o dia 14 do mesmo mês.

O processo seletivo é coordenado pelo Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread).

Técnico Subsequente - Os cursos são gratuitos e têm duração de um ano e meio (Manutenção e Suporte em Informática) e dois anos (Administração e Edificações).

As atividades são orientadas por tutores em ambiente virtual de ensino e aprendizagem, com encontros presenciais semanais.

O início das aulas está previsto para 28 de junho.

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