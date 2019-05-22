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Vale Universidade Indígena divulga lista de pré-habilitados e convoca para nova etapa

Renan Nucci

Publicado em 22/05/2019 às 11:34

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Disponibilizada no site da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), www.sedhast.ms.gov.br, nesta quarta-feira (22.5) a lista de pré-habilitados no Processo Seletivo 2019 do Programa Vale Universidade Indígena.

Os candidatos agora deverão observar a data e a hora especificadas para comparecerem no endereço indicado. A ausência do acadêmico, nos locais e horários indicados, implicará em sua automática desclassificação do processo seletivo 2019.

Servidores da Superintendência de Projetos Especiais, órgão da Sedhast, que coordena o programa, receberão os acadêmicos que devem estar munidos, por exemplo, do comprovante de matrícula, expedido pela instituição de ensino superior, do curso de graduação presencial, referente ao ano letivo ou primeiro semestre de 2019, contendo o nome da entidade, curso, semestre que está cursando e valor da mensalidade, conforme o caso e dos demais documentos solicitados.

LISTA DE PRÉ-HABILITADOS – 2019

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